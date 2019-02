Reddito | l' assessore Palmeri | ' Il navigator? Figura inesistente'

ilmattino

: Se questo è il grave problema; chiamiamolo TUTOR. Assistente che guida per studio o ricerca. Reddito di cittadinanz… - laperlaneranera : Se questo è il grave problema; chiamiamolo TUTOR. Assistente che guida per studio o ricerca. Reddito di cittadinanz… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) 'I? È unaprofessionale che nell'ordinamento giuridico non esiste, esistono i servizi per il lavoro pubblici e privati, questa sarebbe unaspuria di cui non si capiscono i ...