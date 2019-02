In Parole Nuove di Einar Ortiz 11 canzoni e un duetto con Biondo tracklist

optimaitalia

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Da oggi, venerdì 1° febbraio, è in pre-order il nuovo album di inediti di. Il primo vero disco didopo l'Ep d'esordio eponimo contiene i due singoli presentati al Festival di Sanremo e una serie di inediti, tra i quali un feat. con. Con Centomila Volte,si è presentato alle selezioni per Sanremo Giovani, vincendo il contest che consente alleProposte di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ai 22 Campioni in gara. Insieme a Mahmood,si è aggiudicato di diritto un posto tra i Big, seppur tra le mille polemiche dovute allo spettro della canzone già eseguita in pubblico in precedenza.Ormai, però, fanno parte del passato.ha vinto Sanremo Giovani e di diritto sarà in gara a Sanremo. Il singolo che presenta tra i Campioni si intitolaed è stato scritto da Antonio Maiello, Enrico ...