Il conto vendita ammazza l’editoria

(Di venerdì 1 febbraio 2019) L’unico settore in tutta l’Italia dove esiste ilè l’editoria. Per chi non lo sapesse nel mondo dei libri funziona così: un editore stampa un libro, il quale attraverso una scheda viene proposto da un distributore alle librerie le quali lo prenotano. Facciamo finta che un editore riceva 3mila prenotazioni del suo nuovo libro dal costo di 10 euro, l’editore incasserà il 50% sul prezzo di copertina immediatamente. L’altro 50% sarà diviso tra distributore e libreria. Parliamo di un incasso di circa 15mila euro. Da questi soldi l’editore dovrà pagare il tipografo, la redazione, l’anticipo all’autore, le tasse e tutto il resto.Fin qui sembrerebbe tutto normale, negli altri settori, l’imprenditore guadagna sottraendo ai 15mila euro le varie spese, ma in editoria non funziona così. Perché dopo circa sei mesi, le librerie possono rendere le copie non vendute ...