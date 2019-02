Calciomercato Frosinone | ufficiale | risoluzione consensuale per Vloet

Calciomercato Frosinone - è ufficiale il colpo Trotta dal Sassuolo : Frosinone - Il Frosinone mette a segno un bell'acquisto per il reparto offensivo: la dirigenza ciociara, per risolvere l'astinenza da gol che affligge la squadra, ha ingaggiato un attaccante che due ...

Calciomercato Venezia - ufficiale : preso Besea in prestito dal Frosinone : Venezia - Per Walter Zenga la dirigenza del Venezia ha messo a disposizione un nuovo giocatore: Emmanuel Besea , classe '97, è infatti diventato arancioneroverde. Il centrocampista centrale ghanese ...

Calciomercato Frosinone : Capozucca prende Viviani e chiude 2 colpi : Il Frosinone, grazie al lavoro di Capozucca, sta per chiudere 3 colpi in entrata, ovvero Federico Viviani dalla Spal, Stefan Simic dal Milan e Marcello Trotta del SassuoloCalciomercato / Serie A- Giornata di novità in casa Frosinone, con protagonista principale Capozucca, che sta per chiudere 2 affari importanti. Il primo riguarda la difesa, con Baroni che, dopo l’ennesima disfatta subita in campionato nell’ultimo turno contro ...

Calciomercato Milan - Stefan Simic ceduto al Frosinone : MilanO - Stefan Simic è un nuovo difensore del Frosinone . La società meneghina, infatti, comunica di averlo ceduto in prestito fino al 30 giugno 2019 con questa nota ufficiale: " AC Milan comunica di ...

Calciomercato Spal - Viviani passa al Frosinone in prestito : FERRARA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Spal ha annunciato "di aver trasferito in prestito con diritto di riscatto al Frosinone Calcio, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni ...

Calciomercato Frosinone - Ardaiz saluta : rescissione consensuale : Frosinone - Joaquin Ardaiz saluta, dopo una sola presenza, il Frosinone . La società ciociara, infatti, ha comunicato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con l'attaccante uruguaiano ...

Calciomercato Frosinone - contratto risolto con Hallfredsson : Frosinone - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Frosinone ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con il calciatore Emil Hallfredsson per la risoluzione consensuale del ...

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...

Il Calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Calciomercato Frosinone : Taarabt idea per l’attacco? : Il Frosinone continua a cercare sul mercato un attaccante e l’ultima idea dei ciociari potrebbe essere quella di Adel TaarabtA pochi giorni dalla sfida casalinga contro l’Atalanta, il Frosinone torna a lavorare sul campo e sul mercato, dove la società tenta di rinforzare una rosa che ha dimostrato di essere inferiore a moltissime squadre e di partire sfavorita nella corsa verso la salvezza. L’obiettivo di mister Baroni è ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Calciomercato - Parma in pressing su Stepinski. Frosinone in missione per Samaris e Facundo Ferreyra : Una prima parte di stagione da 'sorpresa' e adesso un Calciomercato importante per confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime 19 partite di Serie A. Parma che continua a lavorare per regalare ...

Calciomercato Frosinone - si complica l'arrivo di Schiattarella : Frosinone - Per il momento è solo Luca Valzania dall' Atalanta il volto nuovo del mercato del Frosinone ; in uscita invece Soddimo è andato alla Cremonese . Tra le uscite si possono anche contare ...

Calciomercato Frosinone - il nome nuovo è quello di Edera : Frosinone - Mentre, oggi alle 18, il Frosinone si ritrova in vista della ripresa, ferve il mercato dei canarini, rivolto a portare a Baroni i rinforzi necessari per la corsa salvezza. Quattro acquisti ...