Al Piccolo Teatro Popolare di Ragusa La scatola di Marlene

Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo : A Cava de’ Tirreni, sabato 2 dalle 20.00 e domenica 3 febbraio dalle 18.00,Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo , con il quinto appuntamento al Teatro Il Piccolo di Cava, in P.zza V. Emanuele II. In scena il Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, con «NAPOLI MILIONARIA!». Il testo si colloca come vero e proprio legamento fra i due momenti della drammaturgia Eduardiana che il Maestro ...

Teatro - in scena a Palermo la tragedia del Piccolo Di Matteo : Fabrizio Falco e' il protagonista de "Il giardino della memoria", una nuova produzione del Teatro Biondo di Palermo tratta dall'omonimo romanzo di Martino Lo Cascio (Mesogea) e diretta da Maurizio Spicuzza, che debutta il 31 gennaio alle 21 nella Sala Strehler. Le scene sono di Luca Mannino, le musiche di Angelo Vitaliano, insieme a Falco prende parte allo spettacolo il piccolo Davide Parisi. Lo spettacolo rievoca il rapimento del tredicenne ...

Al teatro di Vinci Alice apre la stagione del Piccolo genio : Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al teatro di Vinci , via Pierino da Vinci 27, e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento, 15 euro per l'abbonamento . Sono previste ...

Teatro Nazionale di Genova - "Piccolo Clown" in scena alla Sala Mercato : Oggi sabato 19 gennaio alle ore 16 presso la Sala Mercato andrà in scena " Piccolo Clown ", uno degli spettacoli per ragazzi più amati da pubblico e critica del 2018. Prodotto dalla Compagnia dei ...

Piccolo Teatro IN SCENA A SACILE CON 'LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO' DI GOLDONI : ... +39-366-3214668 Email: PICCOLOTEATROSACILE@gmail.com Sito web: http://www.PICCOLOTEATRO-SACILE.org Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Alessandro Ruzzier - Continuo infinito provvisorio ...

Reggio Emilia - "Il giocoliera della scienza" domenica al Piccolo Teatro San Francesco da Paola : ... ore 16.30, via Emilia Ospizio, 62 " Reggio Emilia, prosegue la rassegna teatrale TEATRIX dedicata ai ragazzi con "Il giocoliere della scienza" di e con Federico Benuzzi. Uno scienziato un po' ...

'Il Piccolo Principe' : spettacolo per bambini al Teatro Fonderia Leopolda : ... il Teatro dei bambini e delle famiglie; se il Teatro è di tutti, non è immaginabile pensare a una stagione teatrale che non comprenda anche il mondo dell'infanzia, con una serie di spettacoli per ...

Come On - spettacoli e laboratori al Piccolo Teatro alla Guilla : Come On, gli spettacoli in programma 11 e 12 gennaio Si parte venerdì 11 gennaio alle 20 con i racconti di 'Peppa la Sarda', a cura di Maria Grazia Saccaro. L'attrice racconterà la storia, mista a ...

La lampada di Aladino Piccolo Teatro Studio Melato dal 27 dicembre al 6 gennaio - Milano Post : ... i quadri dello spettacolo sono tredici più il prologo e corrispondono ad altrettante scene, in parte realizzate ex novo e in parte provenienti da vecchi spettacoli; duecento costumi sono stati ...

La magia di Dickens arriva al Piccolo Teatro San Vigilio : “Dickens IN ROME” fiaba teatrale di Massimo Simonini torna a Teatro il 18 e 19 dicembre al piccolo Teatro San Vigilio. Lo spettacolo, diretto ed interpretato da Mariagabriella Chinè insieme con Marcello Cirillo e Gioiele Rotini, parla del Natale raccontato attraverso le musiche più famose di Dickens in una dolce favola romana di sentimenti ed atmosfere. Cosa succederebbe se Charles Dickens avesse ambientato il suo celebre “A Christmas ...

Bando Tramedautore 2019 : nuova drammaturgia al Piccolo Teatro - : ...dell'autore Breve scheda riassuntiva dell'opera Scheda artistica e tecnica dello spettacolo Profilo della compagnia Foto di scena Link video integrale Articoli e recensioni Qualora gli spettacoli ...