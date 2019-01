Un rinforzo gradito per Huawei P20 Pro con EMUI 9 | in fase di rilascio la B195

optimaitalia

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Torna ad essere protagonista in queste ore il cosiddettoP20 Pro. Dopo le prime apparizioni dell'aggiornamento contenente l'interfaccia9 nel periodo natalizio, come probabilmente ricorderete tramite il nostro articolo, oggi 31 gennaio possiamo imbatterci in un nuovo pacchetto software per il device di cui tanto si parla da un po' di tempo a questa parte. Importante dunque fare chiarezza per il pubblico, soprattutto in riferimento a coloro che al momento non sono del tutto soddisfatti dell'impatto che l'upgrade ha avuto sul dispositivo.Secondo quanto riportato daBlog.de, più in particolare, pare essere iniziata la diffusione dell'aggiornamentoper chi dispone di unP20 Pro, il cui peso secondo quanto trapelato in queste ore dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 400 MB. Impossibile per ora prevedere quali saranno le migliorie apportate dalla prima patch ...