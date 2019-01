Inter | il 18 febbraio l’assemblea dei soci | LionRock entrerà in cda

Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio : Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom Roma International Estetica Verso “Estetica 2020”: scegli di essere Fiera professionale dell’Estetica e del benessere Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni spettacolari. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un ...

Conto corrente o deposito a febbraio 2019 : Interessi e bollo : Conto corrente o deposito a febbraio 2019: interessi e bollo Andiamo a vedere qual è il miglior Conto corrente e Conto deposito per il mese di febbraio 2019. Con l’aumento dei costi, i clienti cercano dei conti sempre più convenienti dove accumulare i propri risparmi. Laddove convenienza significa spese di gestione basse o azzerate, canone mensile inferiore alla concorrenza, nonché rapidità e semplicità nelle operazioni. Andiamo quindi a ...

Oroscopo febbraio - previsioni Pesci : al momento siete Interessati al lavoro : L'indecisione da parte di qualcuno a voi caro vi rende malinconici e pessimisti. Nel mese di febbraio, voi amici dei Pesci potreste essere in tal modo indotti a volare molto con la fantasia sul piano amoroso. Di contro, avrete una spiccata lucidità in ambito lavorativo. Perché è vero che siete dei sognatori, ma è anche vero che sapete distinguere la realtà dalla finzione meglio di chiunque altro, sgarrate raramente su questo particolare. Amore e ...

Inter - il rinnovo di Icardi è lontano : tutto rinviato a febbraio? : Dopo che la sua storia ha fatto il giro del mondo e dei social, infatti, il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, è Intervenuto per aggregarlo a una scuola calcio e permettergli così di assistere ...

L’Antimafia Interviene sul Ponte Morandi. Ieri sopralluogo dei periti in attesa dell’8 febbraio : Per fortuna che esistono i social: oggi è proprio il caso di dirlo. È infatti grazie all’allarme lanciato tempo fa da un ex poliziotto su Facebook, che è stato bloccato il traffico sul cavalcavia della E45, la superstrada che collega la Toscana alle località di villeggiatura della Romagna. Era talmente malmesso che rischiava di crollare e allora il gip ne ha disposto il sequestro preventivo. Un nuovo Morandi scongiurato, forse, anche se l’Anas, ...

Inter - Thohir lascia entro metà febbraio : Presto Thohir cederà le proprie quote dell'Inter ma non vi è ancora alcuna certezza su chi affiancherà Suning nella gestione del club nerazzurro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come tutto sarà più chiaro entro la metà di febbraio. 'Le voci circolate nel week-end che indicavano in Jack Ma e nel suo equity fund, Junfeng Capital, il possibile nuovo socio di ...

Dal 15 al 17 febbraio 2019 a Roma la V edizione della Fiera Internazionale della Canapa : ... Canapa Mundi 2019 si presenta in 10.000 mq con 250 espositori, un ricco calendario di eventi ed appuntamenti, approfondimenti e market con spazio bimbi, area food, spettacoli, mostre e momenti ...

F1 - Sauber in pista a Fiorano il 14 febbraio? Possibile shake-down a San Valentino - Ferrari Interessata : La Sauber dovrebbe effettuare uno shake-down il prossimo 14 febbraio. Manca ancora la conferma ufficiale ma le indiscrezioni, riportate da it.motorsport.com, lasciano presagire che la nuova C38 scenderà in pista a Fiorano un giorno prima della presentazione ufficiale della Ferrari. Si tratterà di un piccolo test utile per fare girare la monoposto 2019 prima della presentazione e sarà molto utile anche per il Cavallino Rampante perché la scuderia ...