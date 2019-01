Floris e il problema degli applausi in tv

La7 - la diretta è diventata un problema. Gruber e Floris non sono più sul pezzo : La7, abbiamo un problema. Un problema un tempo impercettibile, ma che ora si è trasformato in un vero e proprio macigno. Come una palla di neve in discesa, che rotola, rotola, rotola, fino a diventare un ammasso gigante.L’ammasso in questione si chiama ‘registrazione’, pratica che la rete di Andrea Salerno sta attuando da diversi mesi. Come spesso accade però, il problema è l’esagerazione. Sì perché La7 registra tanto, registra spesso e, ...