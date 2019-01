Ferrazzoli | no 4 in pagella nel primo semestre alunni prima media

romadailynews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Roma – “Per evitare un trauma, non e’ sbagliato ipotizzare un passaggio piu’ dolce quando si passa in. Se l’insufficienza dell’alunno e’ grave, si convocano i genitori e si dice: ‘Abbiamo messo un 5 ina suo figlio per incoraggiarlo, ma l’insufficienza e’ grave, cercate di aiutarlo anche voi a casa’. L’importante e’ il dialogo”. Cosi’ Flavia, responsabile del servizio scuola dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) – che ha sportelli di supporto psicologico e ascolto rivolto ad, docenti e genitori in oltre 140 scuole nel Lazio – plaude alla decisione della preside del ‘Viscontino’ di Roma di non dare voti al di sotto del 5 nelle pagelle delquadrimestre degli studenti della“Vengono dalle elementari ed ...