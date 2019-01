Ciclismo | le corse di febbraio con la programmazione tv | debuttano Froome e Nibali

Ciclismo - le corse di gennaio con la programmazione tv : via dall’Australia : Tre mesi dopo il Giro di Lombardia il grande Ciclismo è pronto a rimettersi in moto. Già a metà gennaio la stagione 2019 offre degli appuntamenti interessanti, con tanti campioni in gara, per avvicinarsi ai momenti più caldi del calendario internazionale. Com'è ormai tradizione, il World Tour scatta dall'Australia con il Tour Down Under, per una sfida tra grandi velocisti ma non solo. Altri big hanno, invece, scelto un avvio decisamente più ...

Ciclismo - l’Italia cerca volti nuovi per le corse a tappe nel 2019. I giovani da seguire sulle orme di Nibali e Aru : Il 2018 è stato molto probabilmente una delle peggiori annate nei tempi recenti per quanto riguarda il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si appoggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riusciti a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando una condizione davvero da dimenticare, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour ...

Ciclismo – Giro d’Italia o Tour de France? Nibali ha deciso : “ecco quali corse correrò nel 2019” : Vincenzo Nibali e il suo importante annuncio in vista della stagione 2019: ecco le corse che il ciclista siciliano disputerà l’anno prossimo Dopo una stagione dura, Vincenzo Nibali è carico in vista degli appuntamenti a cui prenderà parte nel 2019. Il ciclista della Bahrain Merida, in questi giorni impegnato alla presentazione ufficiale del suo team sull’isola di Hvar (Croazia), ha dichiarato a Gazzetta dello Sport: “correrò il ...

Ciclismo - Sky annuncia : ''Ritiro dalle corse a fine 2019'' : ROMA - Sky fuori dal Ciclismo dopo il 2019. La notizia, clamorosa, è rimbalzata dai canali social del team britannico al mattino, improvvisa ma non inattesa. Sin dai giorni dei travagli doping di ...

Ciclismo - il futuro dell’Italia nelle corse a tappe. I giovani su cui lavorare per raccogliere l’eredità di Nibali : Il Ciclismo italiano ha bisogno di un ricambio generazionale per quanto riguarda i corridori da corse a tappe. Negli ultimi anni l’Italia si è infatti affidata a Vincenzo Nibali, un campione straordinario in grado di vincere due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta a España. Il siciliano ha però 34 anni e c’è quindi la necessità di trovare un suo erede che possa essere protagonista in futuro nei Grandi Giri. Andiamo quindi a ...

Ciclismo - Patxi Vila : ‘Peter Sagan si arrabbia con gli altri durante le corse’ : Se Peter Sagan è il fuoriclasse vincente che tutti ammirano nel mondo del Ciclismo una parte del merito è certamente anche del suo preparatore personale Patxi Vila. Il campione slovacco ha iniziato a collaborare con l’ex corridore spagnolo in un momento molto critico della sua carriera, dopo il passaggio alla Tinkoff e le difficoltà di adattamento ad un ambiente turbolento e ai nuovi metodi di lavoro. Grazie alla serenità che gli ha trasmesso ...

Il Ciclismo non è utopia (o forse sì). Corse e rincorse di Bidon : Non è ideale, è reale. Non è pensiero, è sostanza. Non è aspirazione, è azione. La bicicletta non ha nulla a che fare con l'utopia. Eppure ci sono poche cose che si adattano così bene alla bicicletta come l'utopia. Perché pedalare è immergersi in un mondo concreto che si trasforma pedalata dopo peda