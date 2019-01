Auto e modo | il Sud paga il costo più alto

WEF Davos : Auto rità grigionesi - tutto si è svolto in modo pacifico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Musk ha pensato per le Auto Tesla un modo per mettere in imbarazzo chiunque : Evidentemente Elon Musk, l'imprenditore visionario che sta tentando, passo dopo passo, invenzione dopo invenzione, di rivoluzionare il mondo, ha pensato che le Tesla, le sue macchine elettriche, fossero troppo silenziose. Non ci sono altre spiegazioni plausibili per la sua scelta di inserire una bizzarra app nel sistema elettronico ...