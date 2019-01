Uomini e Donne | Stefano frena la conoscenza con Pamela | Non sono sicuro sia lei la

Uomini e Donne oggi - Riccardo va oltre con Roberta : Ida reagisce male : Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri va oltre con Roberta e Ida appare sofferente Riccardo Guarnieri si dà da fare in questa sua nuova esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. oltre Pamela, il cavaliere sta conoscendo anche Roberta, con cui ci sarebbe stato più di un bacio. I due in studio, nel corso […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Riccardo va oltre con Roberta: Ida reagisce male proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Angela contro Gianni e Tina : "Non sono opinionisti - offendono le persone" : Angela arrabbiata con tutti. Questa la premessa della De Filippi prima di lanciare un filmato che riguarda la dama del trono Over."Quello che è successo è un colpo basso. Vorrei vedere lei (Tina, ndr) con tre figli se si metterebbe con un uomo che prende 700 euro al mese. Crede che farò dieci anni come ha fatto Gemma? Io ho una dignità, esigo delle scusa da parte di tutti e due"prosegui la letturaUomini e Donne, Angela contro Gianni e Tina: ...

Uomini e donne - la scelta di Teresa Langella : gli auguri di Pierpaolo Pretelli (foto) : Tempo di scelte a Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Arrivata a conclusione del suo percorso all'interno del programma, tocca ora alla campana Teresa Langella scegliere con quale fra i corteggiatori intraprendere una conoscenza lontana dalle telecamere e dai riflettori del programma.La scelta della cantante napoletana sarà mandata in onda in uno degli speciali in prima serata del dating show, il primo ...

PAMELA BARRETTA / Uomini e Donne - lite con Roberta : 'Prima piangi per Stefano poi esci con Riccardo?' : PAMELA BARRETTA tra Stefano Torrese e Riccardo Guarnieri al trono Over di Uomini e Donne. Nuovi scontri e caos in studio per la nota dama

Angela Di Iorio torna a Uomini e Donne / Arriva un nuovo corteggiatore ma è ancora scontro con Gianni e Tina : Angela Di Iorio torna a Uomini e Donne nella puntata del trono Over in onda oggi. Per la dama Arriva un nuovo corteggiatore ma....

Uomini e donne - Noel insultata via social - lei : "È violenza verbale" : Noel Formica al centro delle polemiche. Dopo la messa in onda della puntata nella quale Armando Incarnato l'ha accusata di aver preso in giro il pubblico televisivo e tutti coloro che lavorano a Uomini e donne, sui social la dama è stata bersaglio di molte critiche, talvolta sfociate in attacchi:Sto ricevendo pillole di violenza verbale dal 4 gennaio: tra i bersagli più colpiti dai social, continuano ad esserci le donne.prosegui la ...

Uomini e Donne - Mario Serpa sorprende i fan : il gesto contro Claudio : Uomini e Donne, Mario Serpa segue l’ex di Claudio sui social: il gesto che spiazza i fan Per svariati mesi non si è parlato d’altro se non di Mario Serpa, Claudio Sona e l’ex fidanzato di quest’ultimo. Lo spagnolo Juan rilasciò varie dichiarazioni con cui ammetteva di essere tornato insieme all’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne, Mario Serpa sorprende i fan: il gesto contro Claudio proviene ...

Diretta Uomini e Donne : Angela conosce un nuovo cavaliere : Terza tranche con l’appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri abbiamo assistito allo scontro tra Armando e Noel. Tra i due sembra essere calato il gelo, anche se secondo Gianni Sperti la loro è stata una vera relazione. Non solo litigi, infatti sempre ieri c’è stata una proposta di matrimonio da parte di Biagio nei confronti di Caterina. La dama ha detto di sì e i due hanno deciso di lasciare il programma ...

Uomini e donne : Langella vicina alla scelta - i suoi corteggiatori poco attivi sui social : La scelta della tronista di Uomini e donne Teresa Langella è ormai alle porte: lei stessa lo ha annunciato nel corso della registrazione del 12 gennaio scorso, che con molta probabilità verrà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5. La tronista ha dichiarato di essere pronta a fare un nome tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, i due corteggiatori che negli ultimi mesi ha frequentato tra dubbi, baci e qualche lacrima. Il promo ufficiale del ...

Uomini e Donne - trono classico : LUIGI si avvicina a VALENTINA [anticipazioni] : Nonostante sia entrato nella fase finale del suo trono, LUIGI Mastroianni sembra essere ancora lontano dalla scelta: nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il tronista siciliano ha continuato a discutere con Irene Capuano e si è avvicinato ulteriormente alla new entry VALENTINA. Scopriamo insieme tutto quello che è successo grazie alle anticipazioni sul dating show condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa puntata, LUIGI ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi spariscono dai social - probabile crisi : L'ex tronista napoletana di Uomini e Donne, Nilufar Addati, rompe il silenzio e rivela su Instagram i particolari sulla relazione sentimentale con Giordano Mazzocchi, che fu la sua scelta e con cui partecipò a Temptation Island. La situazione è abbastanza tesa e a quanto pare i due ancora non hanno preso una decisione su quello che sarà il loro futuro. Nilufar ha spiegato che non hanno voluto "snobbare" quanti li seguono, come hanno affermato ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano è malata. FOTO : Ida Platano sta male: la confessione prima di Uomini e Donne Il freddo e il mal tempo hanno colpito anche Ida Platano. La dama di Brescia ha ammesso di avere la febbre su Instagram e ha postato la FOTO del termometro (visibile in fondo all’articolo) che segna 38.2. Un piccolo malanno di stagione per la dama del Trono Over di Uomini e Donne che è tornata nel salotto di Maria De Filippi proprio la settimana scorsa, pronta a cercare ...

Uomini e donne - dubbi sulla Formica che sbotta su IG : 'Internet non serve per attaccare' : Lo scontro tra Armando Incarnato e Noel Fomica continua a tenere banco nelle attuali puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne. Ieri 29 gennaio, dama e cavaliere si sono trovati l'uno davanti all'altro per discutere ancora una volta dei loro incontri segreti, di cui il napoletano ha parlato la scorsa settimana. Ed entrambi sono rimasti fermi sulle proprie posizioni: lei ha negato di avere incontrato l'uomo come da lui dichiarato, mentre ...

Uomini e donne Rossella Intellicato dure accuse a Tina Cipollari : L’ex tronista Rossella Intellicato anche se sono passati tanti anni, su “Instagram”, attacca duramente Tina Cipollari e scrive: “Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono messa a guardare questo programma, Uomini e donne. Io mi domando, ma un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e ...