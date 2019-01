Processo Diciotti | Lombardi | Salvare Salvini ci costerà caro

Diciotti-Salvini-M5S : la verità Il no al Processo sempre in pole : "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione sarà compatta". Ad affermarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso al termine della prima riunione della Giunta... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul Processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : 'Il governo traballa'. Cos'ha detto a Salvini sul Processo Diciotti : È vero che si dovrebbe aspettare la sentenza definitiva, ma non il massimo della vita politica per un ministro dell' Interno avere questa spada di Damocle sulla testa'.

Diciotti - il giochetto suicida dei 5 Stelle : ecco i 7 grillini che voteranno sì al Processo contro Salvini : L'obiettivo dei 5 Stelle è chiaro: tenere in piedi la partita politica al Senato, contando su un accordo di governo e qualche mossa eclatante, magari di Giuseppe Conte che si è già dichiarato il '...

Sibilia : Processo a Salvini per caso Diciotti? M5s vota sì in aula : Una manovra politica? No, non mi permetterei... Andiamo a vedere perchè la procura di Catania archivia e il tribunale dei ministri no", ha osservato. 30 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Processo non va fatto' - Di Battista : 'Premier scriva a giudici' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità | Salvini cambia idea sul Processo | Di Battista : M5s voterà sì : Nel giorno in cui il vicepremier chiede ai senatori un passo indietro sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, trapelano indiscrezioni dei funzionari del Viminale di cui "la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ha tenuto conto".

Diciotti - M5s spaccato sul Processo a Salvini. Sponda Conte salva l'alleanza : Perché una parte dei parlamentari, al di là dell'opportunità politica, è davvero convinto che quello di Salvini non sia un caso che rientri nelle fattispecie in cui dire sì all'autorizzazione. 'È ...

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità | Salvini cambia idea sul Processo | Di Battista : M5s voterà sì : Nel giorno in cui il vicepremier chiede ai senatori un passo indietro sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, trapelano indiscrezioni dei funzionari del Viminale di cui "la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ha tenuto conto".

Diciotti - M5s spaccato sul Processo a Salvini. Sponda Conte salva l'alleanza : Perché una parte dei parlamentari, al di là dell'opportunità politica, è davvero convinto che quello di Salvini non sia un caso che rientri nelle fattispecie in cui dire sì all'autorizzazione. 'È ...

Di Battista sul caso Diciotti-Salvini : "M5S dirà sì al Processo anche se non è giusto" : 'Qualora fossa successa questa cosa a Di Maio , lui avrebbe rinunciato all' immunità , cosa che disse Salvini , ma ha cambiato versione '. Così, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta , Alessandro Di ...

Salvini e il Processo per la Diciotti - Di Battista : «Al suo posto Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità» : «Vorrei far notare che qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità. Salvini aveva detto `Processatemi´ , quindi ha cambiato versione ». Lo ha affermato l'esponente del M5S ...

Caso Diciotti - da Salvini a Processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Diciotti - Salvini cambia idea : no al Processo. E i 5 Stelle si spaccano : L'autorizzazione a procedere nei miei confronti deve essere negata". Il ripensamento del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla vicenda della nave Diciotti, a mezzo lettera inviata al Corriere ...