Nuove frontiere del tech | la pallina smart con cui far divertire cani e gatti

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) l gioco è un passatempo cruciale per la crescita dei piccoli, che si tratti di esseri umani o animali. A questi ultimi è dedicato GomiBall, unacon diametro da 63 millimetri e un peso di 160 grammi con funzioniper l’attività fisica (e il divertimento) di, in particolare quando si è lontani da casa.Realizzata in policarbonato, impermeabile e compatta, sfrutta un software per adattarsi al movimento dell’animale apprendendo nel tempo le sue abitudini, funziona su diverse superfici – compresa l’acqua – e ha un’autonomia di circa 90 minuti se utilizzato senza sosta.Collegata allophone via Bluetooth, si può gestire in remoto con l’app per iOS e Android, oppure ricorrere ai cicli programmati con la funzioni auto-start e auto-stop. Pensata per far muovere il cane o il gatto, quando lui la morde GomiBall inizia a vibrare, dando l’impressione ...