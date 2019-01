Moise Kean | cinque curiosità sul gioiello bianconero

Blastingnews

: RT @gobboveroefiero: Moise Kean ha fatto i pulcini nel Toro ma poi a 10 anni i granata hanno capito che era una testa calda, il nuovo Balot… - Marcobaldo_ : RT @gobboveroefiero: Moise Kean ha fatto i pulcini nel Toro ma poi a 10 anni i granata hanno capito che era una testa calda, il nuovo Balot… - _DanieIe : RT @gobboveroefiero: Moise Kean ha fatto i pulcini nel Toro ma poi a 10 anni i granata hanno capito che era una testa calda, il nuovo Balot… - Serpico779 : RT @gobboveroefiero: Moise Kean ha fatto i pulcini nel Toro ma poi a 10 anni i granata hanno capito che era una testa calda, il nuovo Balot… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il vivaio della Vecchia Signora può vantare undi tutto rispetto,. Dopo i campionati dilettantistici e serie minori a Vercelli e dintorni viene acquistato dall'altra sponda piemontese, il Torino. Si mette subito in luce ed a soli 10 anni la Juventus ne compera il cartellino che, sino ad adesso, detiene con orgoglio. La concorrenza nel reparto offensivo è agguerrita, quest'anno più che mai, ma pur avendo giocato pochi minuti ha messo a segno un goal per i bianconeri. Chissà che Max Allegri non gli regali una chance da titolare contro l'Atalanta il 30 gennaio 2019 in Coppa Italia. Di seguitosul