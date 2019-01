: Delitto Vannini,ridotta pena in appello - TelevideoRai101 : Delitto Vannini,ridotta pena in appello - maelmale : RT @Affaritaliani: Delitto Vannini, 5 anni per Ciontoli Caos in aula: “Vergogna, è uno schifo!” - Antongiulio2 : RT @Affaritaliani: Delitto Vannini, 5 anni per Ciontoli Caos in aula: “Vergogna, è uno schifo!” -

Il processo d'per l'omicidio di Marco,ucciso a Ladispoli vicino a Roma il 19 maggio 2015, si è concluso con la riduzione da 15 a 5 anni per il capofamiglia Antonio Ciontoli e la conferma delle pene a 3 anni per gli altri familiari.Per Ciontoli il reato è passato da omicidio volontario a colposo. Gli altri membri della famiglia condannati a 3 anni sono la moglie Maria Pezzillo,i figli Federico e Martina(fidanzata della vittima).Proteste dei familiari di."Venduti,non c'è Stato per Marco"hanno inveito contro la Corte(Di martedì 29 gennaio 2019)