Conte mette la faccia sul caso Diciotti : 'Me ne assumo la responsabilità' : Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti'. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del ...

Autogol di Conte : ammette che i grillini pensano solo alla campagna elettorale : Scoop della trasmissione televisiva “Piazzapulita”. “Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perchè i sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...

Giuseppe Conte in Niger - sferza l'Europa e promette aiuti per fermare i mercanti di uomini : Conte è sempre più "Giuseppe l'Africano". Perché per l'Italia, l'Africa è sempre più il core business, politico, economico, di sicurezza e contrasto al traffico di esseri umani. E di questa "sfida africana" il presidente del Consiglio vuol essere il player principale, supportato dal lavoro della nostra diplomazia guidata dal titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi.Una scelta strategica, spiegano ad ...

Migranti - Conte : Caso eccezionale non mette in discussione linea governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giuseppe Conte - il retroscena sulla trattativa con l'Europa per metter pace tra i due vice premier : Mentre i due vicepremier litigano, Giuseppe Conte lavora dietro le quinte con Bruxelles. Ieri 5 gennaio il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta il Messaggero in un retroscena, ha passato la giornata al telefono sul caso Sea Watch e, alla luce del sostegno totale di Luigi Di Maio ha posiz

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Come mettere un logo su più foto Contemporaneamente : Visto che siete dei fotografi professionisti, vorreste applicare un logo ai vostri scatti per permettere alle persone di farvi riconoscere più facilmente quando guardano una foto. Per vostra fortuna, in questa guida di oggi vi leggi di più...

Conte : «Così ho convinto Salvini e Di Maio Non potevamo permetterci sanzioni Ue» : Il premier: «Non potevamo permetterci sanzioni dall’Ue, ringrazio Mattarella. Al fronte dei rigoristi ho spiegato che il no metteva tutti a rischio. Io resterò per 5 anni»

Conte spiega la manovra al Senato. Si dimette il capo di gabinetto del ministero dell'Economia : Tria: soddisfazione mia e di tutto il governo - Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia si è dimesso. Il principale collaboratore di Tria, da tempo sotto attacco del M5s, ha ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - 'Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - "Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Conte : “Se necessario metteremo la fiducia sulla legge di bilancio” : "La fiducia è l'ultima ratio. Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria. Con i vicepremier, Salvini e Di Maio, c'è piena sintonia politica, economica e tecnica", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Manovra - Conte vede Juncker : metteremo la fiducia solo se necessario : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia», ha auspicato poi Di Maio, parlando della possibilità di abbassare al 2% il rapporto fra deficit e Pil ...