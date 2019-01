Non c’è nessun complotto La verità | vi prego | sul signoraggio

In Italia migliaia di posti di lavoro ma nessuno li vuole Il 42% degli aiuti cuoco Non c’è Come guadagnare oltre il 3% : Su 200 mila posizioni qualificate una su tre resterà vuota per mancanza di talentiPer non parlare dei 73 mila posti in attesa a Milano o dei 18.840 a Napoli. Lecito domandarsi quante chiamate del reddito di cittadinanza resteranno senza risposta

C’è Grillo - polemica sui 30mila euro di diritti. Freccero precisa : «Non vedo lo scandalo - il programma è costato davvero poco» : Beppe Grillo polemica su polemica. Lo speciale C’è Grillo, in onda questa sera su Rai2, continua a far discutere. In un primo momento, le critiche si erano concentrate sulla decisione del direttore della seconda rete, Carlo Freccero, di dedicare una puntata del nuovo format “C’è…” ai 40 anni di carriera del comico genovese (nonché padre del Movimento Cinque Stelle). Ora, invece, a suscitare nuovi attacchi è la ...

Diciotti - Salvini : “M5s vota sì? Non ho bisogno di aiutini. Tra i 5 stelle c’è corrente di sinistra che difende Maduro” : “C’è una parte di Italia che mi accusa di disumanità? Ormai certe affermazioni non mi toccano più. In questi 7 mesi di lavoro ho sentito di tutto: fascista, nazista, razzista, assassino, delinquente, sequestratore. Mi mancano ‘pedofilo’ e ‘spacciatore'”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenuto stamattina a RTL. E aggiunge: “Sulla Sea Watch non ci sono né donne, né ...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - Non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Juventus - Boniek svela il segreto dei bianconeri : “vincono anche quando giocano male - Non c’è storia” : Il dirigente polacco ha parlato del campionato italiano, sottolineando la forza della Juve rispetto alle avversarie “E’ finita prima di cominciare, un’altra storia come serietà ed esperienza, la Juventus gioca sempre per vincere. Ieri ha giocato forse la peggior partita del campionato ma ha vinto contro la Lazio e questa è la sua forza“. Sono le parole dell’ex centrocampista offensivo della Juventus, Zbigniew ...

Blitz di politici sulla Sea Watch. E Salvini rilancia : “Grazie a voi abbiamo visto che Non c’erano ne una donna ne un bambino” : Il Blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di ...

Il lavoro che c’è : vietato Non accettarlo L’Economia domani gratis in edicola : Migliaia di posti di lavoro in tutta Italia non trovano candidati. I paradossi in arrivo col reddito di cittadinanza

Martina (PD) : Giornata della memoria - senza memoria Non c’è futuro : Roma – “‘Mi hanno sputato in faccia perche’ pensavano fossi ebrea’. Questa frase e’ di una professoressa, aggredita cosi’ a Roma. L’episodio e’ di ieri. Se si dimentica l’orrore, aumenta il rischio che ritorni in forme nuove. Ma noi non dimentichiamo, noi ricordiamo. Oggi siamo a Matera assieme a tante e tanti per riflettere su cio’ che e’ stato, sulla cultura e ...

Giulia Michelini e Marco Bocci a C’è posta per te : il regalo che Non si è visto in TV : C’è posta per te: la storia di Cinzia e il regalo alla madre dopo la morte del fratello Affrontare la perdita di una persona cara non è facile, e di questo dolore stasera si è parlato a C’è posta per te. In trasmissione, però, non è solo la storia di un lutto quella che Maria […] L'articolo Giulia Michelini e Marco Bocci a C’è posta per te: il regalo che non si è visto in TV proviene da Gossip e Tv.

Ancelotti : «Mi ha fatto arrabbiare l’ammonizione di Fabian - che Non c’era» : «Dobbiamo limitare gli errori semplici» Nel secondo tempo abbiamo provato vincere, nel primo tempo abbiamo regalato, soprattutto a livello di intensità e nelle transizioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante opportunità, siamo stati imprecisi, abbiamo tirato molto centralmente È l’ultimo step, vincere anche contro le grandi. non è detto che qua si doveva vincere per forza, ci abbiamo provato. Ho detto una parolaccia generica, inizia con ...

Federico Buffa fa tappa a Sassari e Cagliari con lo spettacolo Il rigore che Non c’era : Federico Buffa, inconfondibile voce narrante delle più intense storie di sport raccontate fra schermo e palco nel nuovo millennio, torna in Sardegna pronto ad incantare il pubblico dell’Isola con lo spettacolo “Il rigore che non c’era”, ennesima prova di bravura di un artista a tutto tondo che nella dimensione teatrale riesce a dare ancora più fascino e forza alle sue storie. Due le imperdibili date fissate sull’Isola: a Sassari, Nuovo ...

Memoria - Segre : “C’è chi è stato ucciso perché ha fatto la scelta : Non ha ascoltato chi gridava più forte ma ha pensato” : “Da trent’anni vado nelle scuole, nelle parrocchie, alle commemorazioni dove perché sento il dovere di portare la mia testimonianza, perché sono stata fortunata ad essere tornata dal campo di concentramento”. Così la senatrice a vita Liliana Segre a margine della cerimonia di posa della pietra d’inciampo dedicata a Luigi Vacchini in Piazza Beccaria a Milano. “Queste persone che non sono tornate sono di vario tipo ...

Gli stralli Non c’entrano : forse a causare il crollo del Morandi è stato l’impalcato : Nuovo blitz della Finanza negli uffici di Autostrade, in quelli di Spea e nel distaccamento genovese del Mit. Gli investigatori cercano di capire in che modo, finora, siano state trattate da Autostrade le diverse criticità emerse anche in altri viadotti della rete. Qualcosa sembra non quadrare, infatti, nel sistema dei controlli: sono emerse valutazioni identiche l’una all’altra, “al punto da far pensare a rapporti quasi copia e incolla”, scrive ...