Lodi | va dai carabinieri per denunciare la perdita dei documenti ma era ricercato

leggo

: Nella 'maggiore e sviluppata civiltà' del XXI secolo, poco importa se dimostri di essere adatto, ma il discostarsi… - ChrawlingChaos : Nella 'maggiore e sviluppata civiltà' del XXI secolo, poco importa se dimostri di essere adatto, ma il discostarsi… - ManuelBoiardi : @MassMarianella le sue lodi della unicità sportiva del pubblico inglese che applaude gli Ex,è clamorosamente smenti… - m_daros : @lodi_alberto La mafia gestisce la droga all'ingrosso, i clandestini al minuto. Ovvio che l'evasione è localizzata… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Aveva perso ie per questo aveva deciso di recarsi in una caserma deiper la denuncia. Niente di strano, se non fosse che il protagonista della vicenda è un...