14 pensieri che devi eliminare per essere felice

Frasi buona Befana : battute - filastrocche e pensieri divertenti : Le Frasi di buona Befana sono diventate una tradizione nel giorno dedicato all'Epifania, data che tutte le feste porta via. Ma perché i re Magi cedono il posto alla simpatica vecchina nella cultura popolare italiana? In effetti, sembra proprio che ci sia qualcosa in comune tra la Befana e i tre re, giunti dall'Oriente per portare il loro carico di oro, incenso e mirra al piccolo Gesù. Secondo quanto riporta la tradizione, Gaspare, Melchiorre e ...

L’anno che vorrei : 12 pensieri per il 2019 : Il 2018 è stato di quei soliti anni complicati per l'Europa dei giorni nostri e per l'intero Occidente. In un periodo in cui si tirano somme e bilanci e si inizia a guardare al futuro occorrerebbe, oltre alle ambizioni individuali, porsi degli auspici collettivi per il nuovo anno. Naturalmente i desideri e le aspirazioni sono sempre molto personali. I miei sono frutto del lavoro di storico e osservatore della società che mi ...

Formula 1 - Todt : 'Solo i pensieri positivi possono aiutare Schumacher'. Il campione compie 50 anni : Il presidente della FIA, Jean Todt , grande amico di Michael Schumacher , parla così, nel corso di un'intervista a 'Die Welt' del 7 volte campione del mondo di F1, in gravi condizioni da ormai 5 ...

J-Ax rivela : “Ho sofferto di depressione e ho avuto anche pensieri suicidi” : “Ho sofferto di depressione per un anno, mi hanno salvato gli amici”: a confessarlo è J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Ripercorrendo i suoi 25 anni di carriera, il rapper ha rivelato anche di aver pensato a un certo punto di farla finita: “Una notte ho avuto pensieri suicidi, poi mi sono dato due schiaffi e mi sono chiesto cosa stessi facendo”. “Puoi anche ...

Michela Magalli prima pubblica foto in ospedale chiedendo “pensieri e preghiere” - poi se la prende con i “giornalisti terroristi : “Comunque raga’ non sto a mori’ eh, non starei a fa’ le storie su Instagram”. Michela Magalli, figlia del conduttore Giancarlo, è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. “La notizia di me in ospedale è stata esponenzialmente ingigantita dai media“, dice ora la 24enne influencer, che ieri aveva pubblicato invece un suo scatto con la mascherina da un letto dell’ospedale Gemelli di Roma e la ...