Vuelta San Juan 2019 | Fernando Gaviria vince la prima tappa Sigillo all’esordio con la

Vuelta San Juan : tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport : L’edizione numero 37 della Vuelta San Juan, breve corsa ciclistica a tappe nel territorio della provincia autonoma di San Juan, in Argentina, inizierà domenica 27 gennaio per concludersi domenica 3 febbraio. Inserita nel calendario UCI America Tour dal 2017, fino all’edizione precedente la corsa, che si chiamava Tour de San Luis, era riservata ai dilettanti. Eccetto il cileno Caro che vinse la seconda edizione (1983), nell’albo d’oro della ...

Vuelta San Juan al via : cast stellare con Sagan - Gaviria e Alaphilippe : La stagione del grande ciclismo professionistico entra sempre più nel vivo. Dopo l’esordio al Tour Down Under il gruppo è pronto a dividersi per la prima volta su più fronti, come avviene nei periodi più caldi della stagione. In Australia i protagonisti del Down Under si sfideranno domani, domenica 27 gennaio, nella Cadel Evans Road Race, una gara in linea vinta un anno fa da Jay McCarthy, mentre in Africa si sta correndo la Tropicale Amissa ...

Vuelta San Juan 2019 - tutti gli italiani al via. Attesa per Visconti - Cattaneo e Consonni : Sono 30 i corridori italiani previsti alla partenza della 37ma edizione della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si svolgerà nell’omonima provincia dell’Argentina da domenica 27 gennaio a domenica 3 febbraio. Saranno presenti cinque squadre italiane: Androni-Sidermec-Bottecchia, Nippo-Vini Fantini Faizane, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM tra le Proessional e Biesse-Carrera Gavardo e Beltrami Tsa-Hopplà-Petroli Firenze tra le Continental. ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Vuelta a San Juan 2019 - i favoriti. Julian Alaphilippe sfida Nairo Quintana : Il mondo del grande ciclismo si sposta dall’Australia all’Argentina: va in scena la Vuelta a San Juan 2019, una delle prime corse a tappe stagionali più interessanti (non facente parte del circuito World Tour, ma che negli anni ha sempre richiamato l’attenzione di molti dei migliori corridori a livello internazionale). Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per il successo finale. L’uomo più atteso sicuramente è Nairo ...

Vuelta a San Juan 2019 : debutto stagionale per Nairo Quintana. Il colombiano non può più sbagliare : Partirà dall’Argentina, precisamente dalla Vuelta a San Juan (che da qualche anno è andata a sostituire il Tour de San Luis), la nuova annata di Nairo Quintana. Il colombiano, uno dei migliori scalatori al mondo, ha deluso davvero tanto nel 2018: per il capitano della Movistar due soli successi di tappa (uno al Giro di Svizzera e uno alla Vuelta di Spagna), ma soprattutto davvero poche soddisfazioni in chiave classifica nei grandi giri ...

Vuelta a San Juan 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Peter Sagan e Nairo Quintana : Una corsa che non fa parte del circuito World Tour, ma che negli anni (prima Tour de San Luis) ha sempre richiamato tanti dei migliori corridori al mondo: si disputa dal 27 gennaio al 2 febbraio la Vuelta a San Juan 2019, gara a tappe in terra argentina. Andiamo a scoprire la startlist e l’elenco completo dei partecipanti: Presenti tante stelle del calibro di Nairo Quintana, Peter Sagan e Fernando Gaviria. startlist Vuelta a San Juan ...

Vuelta San Juan 2019 - programma - calendario e date delle tappe. Come vederle in tv e streaming : Da domenica 27 gennaio a domenica 3 febbraio si disputerà la Vuelta San Juan 2019, breve corsa a tappe in Argentina. Uno dei primi appuntamenti della stagione si preannuncia particolarmente avvincente visto che il percorso sarà molto impegnativo, spicca in particolar modo la frazione che si concluderà sull’Alto El Colorado (2700 metri s.l.m., quinta tappa di venerdì 1° settembre). La corsa sarà impreziosita da un parterre di lusso in cui ...

Vuelta San Juan 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. L’Alto del Colorado sarà ancora decisivo : Domenica 27 febbraio scatterà la 37ma edizione della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima provincia dell’Argentina. Tanti big del panorama internazionale si daranno battaglia nelle sette frazioni in programma. Al via troveremo infatti corridori del calibro di Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana, Fernando Gaviria e Tim Wellens. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso con l’analisi ai raggi X ...

Ciclismo - Vuelta San Juan – Sciolti gli ultimi dubbi : ecco i convocati della Biesse Carrera : Il ds Marco Milesi ha reso nota la formazione della Biesse Carrera che prenderà parte alla Vuelta San Juan: ecco i convocati ultimi preparativi per la Biesse Carrera: tra dieci giorni l’esordio ufficiale alla Vuelta San Juan. Il Direttore Sportivo Marco Milesi svela oggi la formazione che affronterà le sette tappe della corsa argentina: Alberto Amici Tommaso Bramati Raul Colombo Filippo Conca Giovanni Pedretti Michel ...

Ciclismo - il calendario e le date delle prime gare del 2019. Si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan : Fra due settimane inizierà la stagione 2019 di Ciclismo, che si aprirà come di consueto dall’Australia. La prima gara WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolgerà da martedì 15 a domenica 20 gennaio. Domenica 27 ci sarà poi la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa di un giorno intitolata al campione australiano, vincitore tra gli altri di un Tour de France e di un Mondiale. Nello stesso giorno inizierà in ...

Ciclismo : Nairo Quintana apre il 2019 in Argentina. Il colombiano sarà al via della Vuelta a San Juan : La stagione 2019 di Nairo Quintana è pronto a partire inizierà in Argentina con la Vuelta a San Juan. sarà la prima gara per il colombiano, che punta in questa stagione a vincere il Tour de France, tornando a conquistare una grande corsa a tappe dopo la Vuelta 2016. Queste le dichiarazioni di Quintana (prese da Tuttobiciweb): “Mi hanno sempre accolto molto bene in Argentina, ecco perché abbiamo deciso di tornare quest’anno. Le ...

Ciclismo : Peter Sagan correrà anche la Vuelta a San Juan - super inizio di stagione per lo slovacco : In tanti prendono l’inizio di stagione alla leggera, come un semplice avvicinamento alle corse più importanti del circuito World Tour. Peter Sagan però non è mai stato un ciclista che segue la massa: lo slovacco, ex campione del mondo, inizierà il 2019 con il Tour Down Under in Australia e poi si trasferirà subito in Argentina per partecipare alla Vuelta a San Juan. “Sarà una buona occasione per mettere alla prova le mie gambe e, ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : la stagione riparte in Argentina con Sagan - Gaviria - Quintana e tanti big : Oggi è stata presentata la Vuelta a San Juan 2019, piccola corsa a tappe internazionale che si svolgerà in Argentina dal 27 gennaio al 3 febbraio. Si tratterà di una delle prime gare della stagione e si preannuncia estremamente spettacolare perché sarà infarcita di tantissime stelle, pronte a incominciare il 2019 al caldo del Sudamerica. Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, questa volta non indosserà più la maglia iridata passata sulle ...