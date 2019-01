Spagna | trauma cranico dopo una caduta per 71 metri | Julen è morto quasi subito

Blastingnews

: RT @franolivo2: L'autopsia di Julen rivela che il piccolo è morto per un trauma cranico, probabilmente durante la caduta nel pozzo https://… - Senguix : RT @franolivo2: L'autopsia di Julen rivela che il piccolo è morto per un trauma cranico, probabilmente durante la caduta nel pozzo https://… - franolivo2 : L'autopsia di Julen rivela che il piccolo è morto per un trauma cranico, probabilmente durante la caduta nel pozzo - M1kM3n : RT @Atlantide4world: #Spagna:un taxista è stato investito da un'auto #VTC mentre tentava di bloccare con altri colleghi l'autostrada A-2 a… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il miracolo non c'è stato e mai avrebbe potuto esserci, perchélanel pozzo. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata ieri,che il corpicino senza vita del bambino era stato recuperato nella notte tra venerdì e sabato nella profondissima cavità in cui era precipitato domenica 13 gennaio nelle campagne di Totalan, nellameridionale.Di, trovato con le braccia rivolte verso l'alto, non era mai stato registrato alcun segnale di vita dal momento dell'incidente. Oggi a Malaga si terranno i funerali....