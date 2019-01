Ragazzo di 20 anni morto investito da un treno in stazione | «Forse era oltre la linea

Incidente stradale sulla 107 - muore Ragazzo di 26 anni : CELICO , COSENZA, Un giovane di 26 anni, Domenico Martino, di Spezzano della Sila, é morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale accaduto lungo la statale 107 'Silana ...

Padova - Ragazzo di 22 anni travolto e ucciso dal treno : linea ferroviaria bloccata : Un ragazzo di 22 anni, italiano di San Giorgio delle Pertiche, è stato investito e ucciso da un treno nello scalo ferroviario di San Giorgio delle Pertiche questa mattina...

Al bar gli danno del brillantante al posto dell'acqua. Ragazzo di 28 anni rischia la vita : asportato lo stomaco : Entra in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, chiede un bicchiere d'acqua ma gli danno da bere il brillantante della lavastoviglie. Questo ha raccontato un giovane di 28...

Giuseppe Bungaro il Ragazzo che a soli 18 anni ha ideato uno stent coronarico salva-vita : Si chiama Giuseppe Bungaro il ragazzo prodigio della medicina che ha soli 18 anni ha inventato un stent coronarico salva vita. Giuseppe ha solo 18 anni e deve ancora deve finire gli studi superiori, ma le sue doti la cardiologia hanno lasciato il segno grazie alla sua passione iniziando a studiare come autodidatta ed è arrivato a ideare uno stent coronarico che aiuta i chirurghi e salva le vite delle persone. Il giovane prodigio per il momento è ...

Napoli - incidente mortale per un Ragazzo di 20 anni : fatale l'impatto con un mezzo pesante : Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo poco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano di Napoli, dove un ragazzo appena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo un incidente stradale che purtroppo per lui si è rivelato fatale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto ...

AL BANO - 55 ANNI DI CARRIERA/ Lo show su Canale 5 : 'Un Ragazzo di 75 anni con molti progetti da realizzare' : Al BANO festeggia i 55 anni di CARRIERA con uno show in due puntate su Canale 5 i prossimi 23 e 30 gennaio, ecco di cosa si tratta

Meningite a Sassari : muore un Ragazzo di 20 anni. Avviata profilassi antibiotica : Il giovane era arrivato in gravi condizioni ieri 15 gennaio all'ospedale Santissima Annunziata. Ad ucciderlo sarebbe stata la Meningite del sierogruppo Y, più raro rispetto agli altri. Avviata la profilassi antibiotica sugli operatori entrati a contatto con il giovane.Continua a leggere

Ragazzo di 20 anni muore di meningite a due giorni dal dramma di Federico Galluccio : Ancora un Ragazzo stroncato dalla meningite. Un giovane di 20 anni è morto colpito da una meningite da meningococco Y nell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato in Rianimazione da ieri....

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone all’ottavo piano della nave da crociera : morto : Il dramma sulla Harmony of the Seas della Royal Caribbean. Laurent Mercer, studente 16enne, si sarebbe sporto dalla balaustra del ponte mentre cercava di accedere alla cabina della sua famiglia. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone della nave da crociera e muore : «Si è schiantato sul molo» : Dramma in vacanza. Un Ragazzo di 16 anni è morto dopo esser precipitato dal balcone di una stanza della nave da crociera atterrando sul molo davanti ai turisti. È successo a bordo della...

Camion travolge scooter - muore un Ragazzo di 20 anni : L'impatto è stato tremendo. È morto sul colpo il giovane in scooter, Michele Coppeto, 20 anni, travolto da un Camion al Poggio Vallesana, zona al confine tra Marano e Napoli. L'autista del mezzo ...

Bologna - Ragazzo di 17 anni sviene a scuola e batte la testa : è in coma : Dramma in una scuola di Bologna. Un ragazzo di 17 anni che studia in un istituto tecnico- professionale del quartiere Savena, si è sentito male in classe e ora è in coma. Meningite, Federico muore a ...

Bologna - Ragazzo di 17 anni sviene e va in coma mentre segue la lezione a scuola : Le condizioni dell'adolescente sono gravissime. Dopo essere svenuto è caduto a terra ed ha urtato la testa: ora ha un'emorragia cerebrale ed è tenuto in coma farmacologico dai medici. Sconosciute le cause del malore.Continua a leggere

Ragazzo di 15 anni morto a Roma per meningite : non era vaccinato : E’ morto lunedì sera “un Ragazzo di 15 anni presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il Ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso giorno. Le cause del decesso sono dovute ad una sepsi meningococcica. Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del Ragazzo e gli amici che erano stati in contatto“: lo ha ...