Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli

(Di domenica 27 gennaio 2019) Gol di Izzo Walterserve la sua vendetta sportiva. Il suo1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprioaiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso Politano per qualche parola di troppo all’arbitro Maresca.L’Inter va quindi aotto dale conserva cinque punti sul Milan e sei sulla Roma. Di fatto, i nerazzurri sono stati risucchiati nella lotta per la Champions. Un punto in due partite hanno lasciato il segno.L'articolo Ildil’Inter che va a8 dalilsta.