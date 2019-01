Chadia Rodriguez | ' Jake La Furia non è il mio ghostwriter'

Blastingnews

: La scena urban italiana era impreparata a una rapper non edulcorata dal pop, e qualcuno l’ha accusata di avere un g… - RollingStoneita : La scena urban italiana era impreparata a una rapper non edulcorata dal pop, e qualcuno l’ha accusata di avere un g… - Anass95Anass : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Anass95Anass : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nell'ultimo annoè riuscita ad ottenere le attenzioni del pubblico hip hop e del music business, tanto da guadagnarsi la stima di due veri e propri pezzi di storia del rap italiano, comeLae Big Fish, che hanno deciso di prenderla sotto la propria ala, o meglio, di farla per firmare per la loro etichetta. La sua carriera è iniziata da meno di un anno, ma secondo molti la ragazza ha tutte le carte in regola per lasciare il segno.Nonostante in Italia il rap sia ormai il genere musicale più ascoltato dalle nuove generazioni, sono ancora poche però le rapper donne a giocare ai piani alti del rap game. Forse è anche per questo che un personaggio carismatico come, capace di incrementare in maniera esponenziale la sua popolarità in pochissimo tempo, a suon di milioni di views su YouTube, sta facendo tanto discutere....