Sea Watch | Salvini | Amsterdam o Berlino vi aspettano

Sea Watch - la Cei si offre di accogliere i minori a bordo della nave. Unicef : “Farli scendere subito. Non sono ostaggi” : La Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini è pronta a ospitare i minori a bordo della nave Sea Watch 3, che si trova ormeggiata al largo del porto di Siracusa. L’associazione, secondo quanto si apprende, ha segnalato la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi al Viminale, “con cui abbiamo collaborato per i cordoni umanitari e, lo scorso agosto, per la nave Diciotti”. “Abbiamo 201 case famiglia in Italia in cui accogliamo ...

Il nuovo caso Sea Watch - spiegato : È iniziato sabato scorso e non si è ancora risolto: il governo italiano non vuole sapere niente dei 47 migranti a bordo, e non è il solo

Sea Watch - la Comunità di Papa Giovanni XXIII : “Pronti a ospitare i minori”. Associazioni : “Fate scendere tutti” : Mentre non trova soluzione la vicenda della nave Sea Watch 3, che si trova ormeggiata al largo del porto di Siracusa, la Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini ha dato disponibilità ad accogliere i ragazzi minori che si trovano a bordo. L’associazione, secondo quanto si apprende, ha segnalato la propria disponibilità al Viminale «on cui abbiamo col...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Sea Watch - i vescovi a Salvini : "I minori li accoglie la Chiesa" : "Fate sbarcare i minori", intima la procura di Catania a Matteo Salvini. "Hanno 17 anni e mezzo", replicano dal Viminale. La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong continua a sostare al largo delle coste di Siracusa con a bordo 47 migranti recuperati in mare qualche giorno fa.E mentre il ministro dell'Interno valuta una denuncia per immigrazione clandestina - come dimostrano le carte sulla Sea Watch in mano al governo - ora pure i vescovi vanno in ...

L'Olanda scarica Sea Watch : "Porto sicuro? Problema loro" : Anche i Paesi Bassi - chiamati in causa più volte da Salvini nella vicenda Sea Watch perché la nave batte bandiera olandese - scaricano l'ong tedesca che ha recuperato 47 migranti in mare e li ha portati a un miglio dal porto di Siracusa. "I Paesi Bassi, in quanto stato di bandiera non sono neppure obbligati" a partecipare alla ricerca di una soluzione, spiega il ministro dell'Immigrazione olandese, Mark Harbers, al Corriere della Sera, ...