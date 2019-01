Salvini | governo sostenga libere elezioni in Venezuela

Gino Strada torna ad insultare : "Salvini va processato. Al governo fascisti cogli..." : 'Viviamo in un paese in cui la classe politica permette l'uccisione di persone, un fatto mai successo nell'Italia repubblicana -ha proseguito Strada- Si sta perpetuando un crimine contro umanità. Io ...

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Sì del M5S al processo per Salvini? "Cade il governo". Esclusivo Affari : Il Movimento 5 Stelle sarà decisivo prima in giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato (l'esame inizia mercoledì 30 gennaio) e poi in Aula sul caso della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno... Segui su Affaritaliani.it

Tav - Salvini ribadisce : va completata. Tajani : se non si fa la Lega abbatta il governo : Tajani: se la Tav non si fa Lega faccia cadere governo "Nella politica economica del governo non c'è nulla di centrodestra: i Cinque stelle l'hanno spuntata sulle trivelle, ora prendono tempo anche ...

Salvini a processo - il voto che imbarazza i grillini : «Ma è un vulnus per il governo» : «No, no, non posso dire nulla perché non abbiamo ancora deciso». Proprio a Michele Giarrusso, senatore pentastallato, è toccato apprendere ieri da Maurizio Gasparri,...

Il cortocircuito di governo innescato dalla richiesta a procedere contro Salvini : Più che un’indagine, un cortocircuito perfetto. Giovedì pomeriggio, il tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo una richiesta di archiviazione per lo stesso caso fatta mesi fa dalla procura di Catania, ha chiesto a sorpresa l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la

De Luca a Salvini : “Divise? Volevo un giubbino di leopardo”. E sul Governo : “Non sanno più a chi dichiarare guerra” : “Vanno in giro con i giubbini, da quelli delle forze dell’ordine a quelli degli spazzini. Oggi Volevo indossarne uno di leopardo ma non l’ho trovato. Sarà per la prossima volta” ha detto ad Avellino il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, facendo un esplicito riferimento al “propagandismo” del vice premier, Matteo Salvini, aggiungendo, in polemica con il sottosegretario all’Interno, l’irpino Carlo Sibilia, ...

Governo - Salvini : "Adesso cominceremo a imporre i sì - unico no agli sbarchi" : 'Questo partito dei no? Adesso inizieremo a imporre un po' di sì, garantito. L'unico no agli sbarchi, per il resto inizieremo con i sì'. Così Matteo Salvini a margine della cerimonia al Quirinale per ...

Gino Strada a Salvini : "Nessuna mangiatoia. Non prendiamo soldi dal governo" : Non si spegne lo scontro tra Gino Strada e Matteo Salvini. Al fondatore di Emergency la parola 'mangiatoia' non è proprio piaciuta. Dopo aver definito il ministro dell'Interno 'un fascistello', ora ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Sophia - Salvini replica a governo tedesco : “Se qualcuno si sfila ce ne faremo una ragione. A noi va bene - ci fa un favore” : “È da sei mesi che chiediamo un cambiamento delle regole perché in questa missione internazionale, internazionale solo sulla carta, c’è il fatto che tutti i migranti debbano sbarcare solo in Italia. Se qualcuno sta pensando di fare un danno all’Italia sfilandosi dalla missione voglio dire che per noi non è un problema” anzi ci fa “solo un favore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Governo Parigi : Salvini insulta francesi : 23.20 "I francesi hanno avuto la scelta tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron e hanno scelto. Matteo Salvini insulta i francesi. Che cosa ci guadagnano gli itaiani? Nulla. Cambia qualcosa alla situazione politica della Francia? No. Allora che cosa significa?". Così il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ha scritto il suo pensiero su Twitter.

Augusto Minzolini - i pentiti M5s e i guai per il governo : perché Salvini deve guardarsi le spalle : Cagliari è un caso negativo in assoluto: solo una persona e mezza su dieci è andata a votare. Un brutto segnale per i partiti vecchi e per quelli nuovi. Soprattutto per questi ultimi, scrive Augusto Minzolini nel suo editoriale su Il Giornale. "Non per nulla per esorcizzarlo Di Maio e Di Battista ha