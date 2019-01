Centrodestra | Berlusconi | Fi non è in crisi | c' è grande compattezza

La nuova candidatura di Berlusconi sposterà gli equilibri nel Centrodestra? : Silvio Berlusconi scende, ancora una volta, in campo. Dopo la sentenza dell'anno scorso che lo ha “riabilitato”, restituendogli il diritto a ricoprire incarichi pubblici che gli mancava dal 2013 (anno della sua decadenza da senatore per effetto della legge Severino), il fondatore di Forza Italia punta così a farsi nuovamente rieleggere: questa volta a Strasburgo, in qualità di eurodeputato. In molti si sono chiesti se la candidatura di ...

Il ritorno di Berlusconi e la sfida con Salvini sul Centrodestra : Con questa operazione Berlusconi scompagina di nuovo le carte della politica, come avvenuto altre volte nel passato. Costringe Salvini ad una scelta di campo: o con il M5s o con me. E si accredita ...

Berlusconi sul governo 5 stelle : “Non sono buoni neanche per i cessi - Matterella darebbe governo al Centrodestra” : Berlusconi torna a tuonare contro il governo, principalmente a quello 5 stelle e racconta di un Mattarella propenso a dare gli incarichi al centrodestra Parlando più in particolare della manovra l’ex premier si è detto certo che il testo non cambierà e che “il 19 dicembre la Commissione deciderà la procedura d’infrazione”. Procedura che “durerà tre anni e molto probabilmente non sarà sul deficit, ma sul debito, che ...

Berlusconi : "Mattarella consentirebbe un governo di Centrodestra" : Per il leader di Forza Italia una nuova maggioranza sarebbe possibile con parte dei 5 stelle al secondo mandato, che non potrebbero più candidarsi

Berlusconi : molti parlamentari M5s sosterrebbero un governo di Centrodestra : "La metà dei parlamentari di M5s non potrebbe più essere ricandidato, per la regola dei due mandati e la maggior parte sono persone senza arte né parte e andrebbero a casa. Credo che molti di questi parlamentari sarebbero spinti ad entrare in un nuovo gruppo a sostegno di un governo di centrodestra". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi intervenendo a un'iniziativa di FI ...

Centrodestra : Meloni lascia incontro a Milano con Berlusconi e Giorgetti : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha lasciato da pochi minuti l'incontro della coalizione di Centrodestra nell'abitazione milanese di Silvio Berlusconi. Meloni non ha rilasciato dichiarazioni uscendo dalla sede dell'incontro. Il segretario della Lega e vicepr

