Truffe ad anziani | colti in flagranza ed arrestati due 20enni napoletani

Sgominata banda dedita a Truffe anziani - Calabria tra le regioni colpite : Terni - Trecento colpi in tutta Italia per un bottino di 400mila euro. E' stata Sgominata dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Terni una banda dedita alle truffe agli anziani. Otto persone, ...

Firenze. Truffe agli anziani : i consigli della Polizia Municipale : I consigli della Polizia Municipale contro le Truffe agli anziani vanno in radio. Lady Radio ha ospitato gli interventi in

Truffe anziani - Cc arrestano falso legale : ANSA, - SAN BENEDETTO DEL TRONTO , ASCOLI PICENO, , 28 DIC - I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato in flagranza di furto un 57enne di origine napoletana che, spacciandosi per un ...

Truffe anziani : SINDACO NAVELLI - ''AUMENTARE CONTROLLI E COLLABORAZIONE'' : 'È cronaca di questi giorni - continua Federico - che una banda di malviventi ha preso di mira i paesi dell'Aquilano. Truffatori che agiscono con la scusa di dover consegnare dei pacchi e si fanno ...

Truffe ai danni di anziani : campagna di sensibilizzazione dell'Arma : FASANO - campagna di sensibilizzazione dell'Arma dei carabinieri nel territorio provinciale, in relazione alle Truffe commesse da persone senza scrupoli in danno degli anziani e delle fasce più deboli ...

Figliomeni : Raggi e Prefetto intervengano contro Truffe ad anziani : Roma – “Le cronache quotidiane ci raccontano di molte truffe agli anziani con gli impostori, abilissimi nel proporsi e ben organizzati dal punto di vista operativo, che spesso riescono con ignobili comportamenti a sottrarre alle povere vittime, non in grado di valutare o di reagire, diverse migliaia di euro o anche preziosi in oro con un danno incalcolabile non tanto e non solo sul piano patrimoniale, quanto su quello morale, ...

Vicenza : a Lonigo carabinieri denunciano autore serie Truffe ad anziani : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentata truffa in concorso, un 28enne residente a Pomigliano d’ Arco in provincia di Napoli. Le indagini dei

Truffe agli anziani - presa la banda “tocomocho” : 28 misure cautelari : Con il trucco del finto biglietto vincente della lotteria hanno truffato decine di anziani in tutta Italia. Sono 28 i componenti della banda “tocomocho” colpiti da ordinanza di custodia cautelare dopo le indagini dei carabinieri della compagnia di Rho (Milano). Gli indagati, residenti tra Milano, Roma, Firenze e Mantova, rispondono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, ...