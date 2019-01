Malattia e visite fiscali INPS 2018-2019: fasce di reperibilità e casi di esonero

scuolainforma

: @GretasenzaGarbo @64Mgg Io tiroidite di Hashimoto, malattia della tiroide autoimmune e cronica devo rinnovare perio… - setteetrentuno : @GretasenzaGarbo @64Mgg Io tiroidite di Hashimoto, malattia della tiroide autoimmune e cronica devo rinnovare perio… - orizzontescuola : Malattia, visite fiscali: chi le richiede, fasce orarie reperibilità e soggetti esclusi - PasqualeChiuso : Visite fiscali Inps 2019: gli orari (e le novità) per dipendenti pubblici e privati -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Riproponiamo la nostra guida alleorarie diper le. La riforma Madia prevedeva l’unificazione degli orari per il settore pubblico e privato, ma ancora la distinzione è inesistente. Il lavoratore che fa un’assenza per, deve farsi trovare al domicilio tutti i giorni (inclusi festivi) in orari ben precisi. Ecco quali:Settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; Settore pubblico (anche scuola): dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.: in quali? Vi sonoin cui si può ottenre l’dalle, in caso di. Quali sono? Il dipendente privato, può ottenere l’in tutti ipreviati dalla circolaren. 95 del 7 giugno 2016. In ogni caso, potrebbe essere disposta una visita di controllo previo appuntamento. Senza, è concesso ...