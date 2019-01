Londra | troppa cocaina nel fiume Tamigi | le anguille diventano iperattive

Blastingnews

: RT @UselessDetail: Troppa cocaina nel Tamigi: le anguille di #Londra diventano iperattive - Ilarioforjuve : RT @UselessDetail: Troppa cocaina nel Tamigi: le anguille di #Londra diventano iperattive - UselessDetail : Troppa cocaina nel Tamigi: le anguille di #Londra diventano iperattive - barbaragrosso9 : @petergomezblog @fattoquotidiano Mi ha un po' insospettito la decisione della sede europea dell'agenzia del farmaco… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Una notizia alquanto curiosa, ma allo stesso tempo preoccupante e pericolosa, ci giunge direttamente dal Regno Unito, in particolar modo dalla città didove, secondo alcuni studi effettuati da parte di scienziati britannici, precisamente dai ricercatori del King's College, le acque delrisultano essere sempre più contaminate a causa dell'alta concentrazione dirilevata che sta portando a conseguenze negative anche sulla fauna selvatica. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, pare che per i ricercatori in questione, la sostanza trovata all'interno delle acque stia modificando di giorno in giorno il comportamento delle, rendendole come se fosseroNelle acque delconcentrazione di: ripercussioni sugli animali presenti Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, sempre ...