Julen | si scava ancora nel pozzo | il padre ha una crisi d’ansia | portato via

Bimbo caduto nel pozzo - ultimi aggiornamenti dalla Spagna : Julen è sempre più vicino - si scavano gli ultimi metri : Continuano senza interruzioni a Totalan, vicino a Malaga (Spagna), le operazioni di recupero del piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo di prospezione il 13 gennaio scorso: nelle ultime 15 ore i soccorritori hanno completato quasi la metà del tunnel di collegamento (orizzontale) tra il pozzo e il tunnel parallelo (verticale) realizzato negli ultimi giorni, scavando 1,5 metri dei 3,8 metri previsti. El Pais riporta che gli scavi ...

Julen : completato il nuovo tunnel - ora si dovrà scavare a mano per trovarlo. Ore di angoscia : Ma i soccorritori, come anche i genitori di Julen ed il mondo intero che si è stretto attorno a loro, non perdono le speranze . Julen è da 11 giorni all'interno del pozzo Ieri un problema tecnico ...

Bambino nel pozzo - Julen da dieci giorni sottoterra. I minatori scendono nelle gabbie - poi si scava a mano : Dopo gli ulteriori contrattempi e imprevisti delle ultime ore, i soccorritori stanno tentando nuovamente di raggiungere Julen Roselló, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan...

Il pozzo scavato è troppo piccolo : un errore di calcolo ritarda il salvataggio di Julen : Sembra destinato a non finire mai l'incubo nel quale è precipitato Julen domenica 13 gennaio: il piccolo è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri e di un diametro di circa 25 cm. Da allora i soccorritori sono al lavoro per scavare un tunnel che consenta di raggiungerlo e salvarlo. Contavano di tirarlo fuori oggi, ma un errore di calcolo rallenta nuovamente i lavori. Il tunnel verticale è troppo stretto, il salvataggio rallenta ancora Le ...

Bambino nel pozzo - terminato il tunnel parallelo : si scava con le mani ma per raggiungere Julen serviranno almeno altre 24 ore : Un dramma senza fine: un ulteriore contrattempo rischia di ritardare ulteriormente le operazioni di salvataggio del piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan (Malaga). A causa di un'irregolarità del sottosuolo, infatti, il tunnel che deve condurre i soccorritori verso il Bambino si sarebbe incastrato a circa 40 metri di profondità. I lavori di perforazione, quindi, proseguono: per evitare che il tunnel si danneggiasse, i ...

Ore decisive per il piccolo Julen - gli ultimi metri del tunnel si scavano a mano : Dopo oltre una settimana è terminato lo scavo del tunnel parallelo a quello in cui è caduto il piccolo di due anni. Per l'ultimo tratto saranno impiegati otto esperti nel salvataggio minerario che però si daranno il cambio due alla volta scendendo con una capsula di soccorso per iniziare a scavare il tunnel orizzontale che permetterà di arrivare a Julen.Continua a leggere

Julen - scavata più della metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il bambino : In Spagna, è stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto Julen, il piccolo di 2 anni, precipitato nelle viscere della terra ormai una settimana fa.Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di stamane, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. ...