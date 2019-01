Ghiacciaio del Rutor | Aosta | collisione tra due velivoli | 5 vittime

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Accade oggi, 25 gennaio: un aereo da turismo si è schiantato contro un elicottero privato impegnato nel servizio di elisky, sopra ildel, ad un'altezza di 2500 metri nel vallone di La Thuile, in Valle d', al confine tra la Francia e l'Italia. Sul posto sono giunti gli elicotteri di soccorso con il personale specializzato. Sconosciute per ora le cause dell'incidente.Il bilancio dell'incidente Il bilancio dell'incidente finora è di cinque morti verificati, il soccorso alpino ha già ritrovato e recuperato i cinque corpi, mentre altre due persone sono state condotte in ospedale e verserebbero in gravi condizioni. L'Adnkronos ha dichiarato che rimane da recuperare almeno un'altra persona, di cui non si conoscono ancora le condizioni, che risulta essere rimasta bloccata tra i resti dei due apparecchi interessati alla sciagura. Intanto le operazioni riprenderanno nelle ...