Diciotti | Salvini pensa di farsi processare | È una Repubblica giudiziaria

La faccenda del processo a Salvini per la Diciotti - spiegata : Perché il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto di processare Salvini per il caso della nave Diciotti. I magistrati si dicono convinti che "la scelta del ministro di non autorizzare lo sbarco di migranti fino al 25 agosto, non possa essere qualificato come 'atto politico' in senso stretto e in quanto tale sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria". In sostanza, si legge nella richiesta di autorizzazione a ...

Caso Diciotti : tribunale dei ministri chiede processo per Salvini : Il vice presidente del Consiglio: 'Sono colpevole ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro dell'Interno. Toninelli: 'Ci può pensare Olanda'

"Ora processate Salvini per il sequestro Diciotti". M5s medita l'imboscata : Matteo Salvini va processato per sequestro di persona sul caso Diciotti, con i 177 migranti salvati in mare dalla Guardia Costiera e poi bloccati a bordo per giorni dal ministro dell'Interno. Il ...

Matteo Salvini - la tentazione di farsi processare per il caso-Diciotti. E Marco Travaglio conferma : Giudici scatenati contro Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania, infatti, vuole il vicepremier leghista a processo per il caso della Diciotti, che risale allo scorso agosto. L'accusa è quella di "sequestro di persona". La 'colpa' di Salvini? Aver fermato il flusso irregolare di immigra

Diciotti - il tribunale dei ministri : “Processate Salvini per sequestro” : Il tribunale dei ministri di Catania vuole processare il ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato, per la vicenda dei 177 migranti rimasti per giorni sulla nave Diciotti prima di avere un «porto sicuro» dove sbarcare. «Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista d...

Diciotti - tribunale dei ministri : «Salvini va processato». Lui : «Sui porti non mollo» : ROMA Sequestro di persona aggravato. Dal 20 al 25 agosto Matteo Salvini «abusando dei suoi poteri» avrebbe impedito a 177 migranti di scendere dalla nave Diciotti «in condizioni...

Diciotti : chiesta autorizzazione a procedere su Salvini - lui cita 'la difesa della Patria' : Nel corso delle ultime ore è esplosa una polemica mediatica che vede ancora una volta Matteo Salvini finire sulle pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nello specifico, il ministro dell'interno ha dichiarato online che il Senato dovrà esprimersi in merito alla richiesta avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, ovvero l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il leader del Carroccio per i reati di 'sequestro di ...

«Diciotti - Salvini va processato» : la decisione del tribunale dei Ministri : La decisione va contro la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica dello stesso capoluogo etneo. Anm: «Salvini deride e delegittima i magistrati»

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Diciotti - chiesta l'autorizzazione a procedere per Salvini | Grasso : rinuncerai all'immunità? : Il ministro: "Ci riprovano, io non cambio idea. Mi dichiaro colpevole di aver fermato lo sbarco". Si muove anche l'Anm: "Salvini delegittima i magistrati". L'ex presidente del Senato incalza il vicepremier sulla sua immunità

Si riapre il caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini. Lui : 'provocazione' : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Scontro con l'Anm : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica". Capo immigrazione, Salvini bloccò catena ...

Diciotti - Salvini : A magistrati dico di fare bene e in fretta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : Tribunale ministri - 'su Diciotti condizioni precarie e ministro informato' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Le condizioni precarie dei migranti a bordo della Diciotti erano assolutamente note al ministro, costantemente informato della situazione dalla 'catena di comando' che faceva a lui riferimento". Lo scrive il collegio del Tribunale dei ministri di Catania, presieduto da