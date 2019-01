Serie A | l' Aia sul caso Gavilucci | ' Non condividiamo | decideremo se impugnarla'

Olimpiadi : Zaia - 'da Cio conferma Serietà dossier Milano-Cortina' : Venezia, (AdnKronos) - “Eravamo certi che il dossier olimpico Milano-Cortina 2026 sarebbe stato accolto con grande favore dal Comitato Olimpico Internazionale. Il nostro, d’altronde, è un dossier vero, basato su dati e prospettive più che concrete”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto,

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Calcio - Serie A 2019 : i risultati del pomeriggio (22 dicembre). La Fiorentina inguaia il Milan - vittoria sofferta per il Napoli : Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di Calcio. La 17a giornata della Serie A 2018-2019 si svolge infatti interamente nella oggi, sabato 22 dicembre, con ben dieci partite in programma. In attesa dei due incontri delle 18.00 e dell’atteso posticipo tra Juventus e Roma di questa sera alle 20.30, si sono già concluse sette sfide. Il Napoli fatica ma supera la Spal, mentre il Milan cade in casa con la Fiorentina aggravando la ...

Serie B - Crotone-Cosenza 0-1 : Idda inguaia Oddo e rilancia Braglia : Festeggia il Cosenza all'Ezio Scida di Crotone. Merito del tap in di Riccardo Idda, che decide il posticipo della tredicesima giornata di Serie B e affonda la squadra di Massimo Oddo, ormai a secco di ...

Claudio Gavillucci chiama 21 arbitri di Serie A a testimoniare. Continua la battaglia contro l’Aia per la riammissione : Passato in cinque mesi da dirigere Sampdoria-Napoli (13 maggio) alle partite degli Allievi regionali (Vis Sezze-Tor Dè Cenci), senza una vera ragione. Questo è quanto sostiene l’arbitro della sezione di Latina Claudio Gavillucci, intenzionato a proseguire la sua battaglia per la riammissione in Serie A. Il fischietto italiano è infatti intenzionato a chiamare tutti i 21 arbitri della massima categoria a testimoniare di fronte al Tribunale ...