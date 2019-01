LIVE Nadal-Tsitsipas | Semifinale Australian Open 2019 in DIRETTA | l’iberico vince il

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 in DIRETTA : il greco a caccia di un nuovo colpaccio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 tra lo spagnolo Rafael Nadal e il greco Stefanos Tsitsipas. Un confronto tanto atteso quello che vedremo nella Rod Laver Arena di Melbourne. Si sfidano il leone maturo e quello giovane e in palio ci sarà il posto in finale. L’iberico arriva all’appuntamento da favorito: nessun set perso e tanta convinzione nei propri ...

LIVE Australian Open 2019 - Nadal-Tsitsipas in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La prima semifinale maschile degli Australian Open 2019 vedrà affrontarsi Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo va a caccia della quinta finale della carriera a Melbourne ed ha raggiunto le semifinali senza aver perso ancora un set in tutto il torneo, mentre il greco ha già scritto la storia diventando il primo giocatore della Grecia a conquistare la semifinale in un torneo dello Slam. Una sfida bellissima ed emozionante quella tra ...

LIVE Sport - DIRETTA 22 gennaio : Stefanos Tsitsipas in semifinale a Melbourne - attesa per Rafael Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 22 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. Ci saranno infatti i tornei di Champions League di badket volley e pallanuoto. Previsto anche un anticipo di Serie A1 femminile di pallanuoto: derby siciliano tra Catania e Torre del Grifo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, ...

LIVE Nadal-Tiafoe - Australian Open 2019 in DIRETTA : il maiorchino sfida l’emergente americano ai quarti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2019 tra Rafael Nadal e Frances Tiafoe. Lo spagnolo e l’americano sono posizionati nella parte bassa del tabellone maschile. I due giocatori arrivano a questo punto del torneo attraverso strade ben differenti. Nadal non ha ancora perso un set dal primo turno agli ottavi, in cui ha superato tre Australiani, James Duckworth, Matthew Ebden e Alex de Minaur, e ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Primi quarti di finale con Nadal e Tsitsipas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

LIVE Nadal-Berdych - Australian Open 2019 in DIRETTA : ottavo di finale da brividi in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del quarto turno degli Australian Open: oggi, domenica 20 gennaio, sul cemento outdoor Australiano lo spagnolo Rafael Nadal sfiderà il ceco Tomas Berdych, alla ricerca di un posto nei quarti di finale, tra i migliori 8 tennisti del primo Slam stagionale. Torna in scena dunque il numero due a Melbourne: sulla Rod Laver Arena non prima delle 4.30 italiane il via al duello. Non ci sono precedenti ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 18 gennaio - in campo Seppi e Fabbiano - ma anche Federer e Nadal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2019 (oggi venerdì 18 gennaio). Sul cemento di Melbourne si giocano i match validi per il terzo turno del primo Slam della stagione, come sempre si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle in questa calda giornata che apre il weekend sportivo. Scenderanno in campo diverse stelle, pronte a darsi battaglia per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale e ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto. Vince facile Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Seppi avanti di un set. Travaglia e Fabbiano magnifici - vince Nadal - out Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...