Samsung anticipa l’arrivo di Android 9 Pie e aggiunge in lista Galaxy M10 e M20

Pochissime settimane ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : rilascio anticipato per altri Galaxy? : Tenetevi ben saldi alle vostre sedie. Tra i nostri lettori, chi attende Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma pure sul Galaxy Note 9 potrebbe davvero restare scioccato dall'ultima lieta novella: l'aggiornamento sarà previsto per tutti i device qui menzionati in una manciata di settimane, già a metà febbraio, ma allo stesso tempo tanti altri Galaxy sono destinati a ricevere il salto di qualità pure in tempi più ristretti. Il Samsung ...

MOTOROLA RAZR TORNA - LO SMARTPHONE PIEGHEVOLE/ Anticipata la Samsung? : MOTOROLA, il RAZR TORNA sugli scaffali/ Avrà uno schermo PIEGHEVOLE e un prezzo proibitivo attorno ai 1.500 dollari. Pronta l'operazione nostalgia

Samsung Galaxy S10 anticipazioni e rumors : ecco quale sarà la scheda tecnica : Il 20 febbraio Samsung presenterà il suo nuovissimo Galaxy S10, il rivale diretto di iPhone XS e ultimo erede di una delle serie più vendute della storia degli smartphone. Un evento importante perché si tratta del decimo anniversario della gamma Galaxy S e perché si tratta della prima controffensiva di Samsung ai numeri deludenti fatti registrare nell'ultimo trimestre dello scorso anno dove la crisi di vendite dei ...

51 giorni all’uscita del Samsung Galaxy S10 : appuntamento anticipato e disatteso al MWC 2019 : Lo avevamo preannunciato e possiamo ora confermare che all'uscita del Samsung Galaxy S10 manca davvero pochissimo, per l'esattezza solo 51 giorni. La data del 20 febbraio per la presentazione dell'ammiraglia in 3 varianti è stata confermata da più fonti, non da ultimo dal Wall Street Journal il quale afferma di aver ottenuto la dritta da informatori anonimi ma molto vicini all'azienda sudcoreana. La vera novità dell'uscita del Samsung Galaxy ...

Nuove anticipazioni sui Samsung Galaxy M10 - Galaxy M20 - Galaxy A8s e Galaxy F : Ecco le ultime novità su alcuni degli smartphone che Samsung si prepara a lanciare, come i Samsung Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy A8s e Galaxy F L'articolo Nuove anticipazioni sui Samsung Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy A8s e Galaxy F proviene da TuttoAndroid.

Tanto complesso il Samsung Galaxy S10 : produzione anticipata nonostante presentazione del 20 febbraio? : Il Samsung Galaxy S10 (insieme alle sue varianti S10 Plus e S10 Lite) non sarà uno smartphone come tutti gli altri. Il produttore sembra voler mettere fin d'ora l'accento sull'eccezionalità della sua prossima generazione e lo specifico aspetto ha pure delle conseguenze non di poco conto: la produzione di massa dei device sarebbe già cominciata e decisamente in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi per il Samsung Galaxy S9, S8 e a ...