Sala | ' Non so se mi troveranno' l' audio messaggio e le accuse dell' ex fidanzata su Twitter

Dramma Sala - i ricercatori : 'non c'è speranza di trovarlo vivo' : Fitzgerald ha sottolineato che ' anche la persona più in forma al mondo ' durerebbe poche ore in acqua. Questa mattina alle 7.30 sono riprese le ricerche, come ha annunciato la polizia di Guernsey: ' ...

Scomparso Emiliano Sala - la notizia shock : "non ci sono più speranze"

Dramma Sala - i ricercatori : “non c’è speranza di trovarlo vivo” : Le speranze di trovare in vita il calciatore Emiliano Sala sono quasi del tutto cessate, i ricercatori hanno parlato chiaramente di quanto sta accadendo in queste ore Non c’è “nessuna speranza” di trovare vivo l’attaccante del Cardiff, Emiliano Sala. Lo ha detto John Fitzgerald di Channel Islands Air Search, una delle unità impegnate in queste ore nelle ricerche del piccolo aereo da turismo, un Piper Malibu, sparito ...

Emiliano Sala - proseguono le ricerche : “Non è escluso che siano atterrati da qualche parte” : La polizia di Guernsey ha fatto sapere di lavorare a quattro ipotesi sulla scomparsa dell'aereo con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, tra cui anche l'atterraggio d'emergenza da qualche parte: "La ricerca, in questo momento, è basata sull'individuare l'eventuale zattera di salvataggio".Continua a leggere

Aereo scomparso nella Manica - fiato sospeso per Emiliano Sala e gli altri 3 a bordo. L’ultimo audio : “Sembra che cada a pezzi - non mi ritroveranno. Ho paura Papà” - ma c’è ancora una speranza. Gli ultimi aggiornamenti : Le ricerche del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e del suo pilota dispersi da due giorni sono riprese con le autorità delle Isole del Canale che stanno cercando di capire se i due siano atterrati in sicurezza e non siano in grado di comunicare. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito dal radar nella notte di lunedì 21 gennaio, nei pressi dell’isola di Guernsey, nel Canale della Manica, mentre stava volando ...

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Calcio - Emiliano Sala disperso a bordo di un aereo : non ci sono più speranze di ritrovare sopravvissuti : Purtroppo non ci sono più speranze di ritrovare in vita il calciatore Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino da poco trasferitosi dal Nantes al Cardiff. 12 gol in Ligue 1 nella scorsa stagione, la punta aveva accettato l’offerta del club britannico di 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League, e stava raggiungendo la sua nuova squadra con un piccolo aereo che aveva preso il volo dalla Francia ma che purtroppo non ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - Lineker lo massacra ripensando al dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

Scomparso Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "non riesco a smettere di pensarti"

Malcuit ha perso le speranze : 'Addio Sala - non ti dimenticherò' : Il 'caso' Emiliano Sala sta raccogliendo tutte le attenzioni del calcio internazionale. Il calciatore argentino, in volo dalla Francia verso la Gran Bretagna, è disperso con il suo aereo che non ha ...

Emiliano Sala aveva predetto l'incidente aereo : «Se non mi trovate sapete perché» : La testimonianza choc che racconta come Emiliano Sala avesse predetto l'incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l'ex...

Emiliana Sala aveva predetto l'incidente aereo : «Se non mi trovate sapete perché» : La testimonianza choc che racconta come Emiliano Sala avesse predetto l'incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l'ex...

Dramma Emiliano Sala : “non ci sono speranze di trovarlo in vita” : Non è stato ancora ritrovato il Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, con a bordo Emiliano Sala Le speranze di trovare Emiliano Sala in vita sono ormai ridottissime. Il calciatore passato dal Nantes al Cardiff, è partito per raggiungere la sua nuova destinazione, ma il Piper Malibu sul quale si trovava è probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono stati persi i contatti. “Dopo tutto ...