Oroscopo Classifica 2019 | Leone top | Vergine flop

Oroscopo e classifica astri del 22 gennaio : Ariete al primo posto - Vergine indeciso : L'appuntamento con l'Oroscopo del 22 gennaio ci regala tante novità, carichi e bisognosi come siamo di sentimenti autentici e fortuna nel lavoro. Quali dritte elargiscono le previsioni astrali dedicate alla giornata di martedì? L'Oroscopo è in armonia con i molteplici influssi lunari, riflessi magici che in questo giorno illuminano il Leone di luce iridescente. Quali effetti produce questo transito planetario per i "leoncini" e per gli altri ...

Oroscopo di domani 21 gennaio con classifica : la Luna entra in Leone - gemellini in affanno : L'Oroscopo di domani 21 gennaio 2019 riapre con nuove previsioni, quest'oggi impostate sulla prima giornata della settimana in imminente arrivo. In allerta, in questo caso, coloro appartenenti alla prima sestina dello zodiaco destinati ad essere oggetto delle odierne valutazioni relativamente ai settori dell'amore e del lavoro. Prima di iniziare a mettere in chiaro le nuove predizioni astrali come di consueto ci piace dare una breve infarinatura ...

Oroscopo settimanale - previsioni quarta settimana di gennaio : classifica - Vergine voto 10 : L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente i prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Bene, iniziamo subito col dire che quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ala quarta settimana dell'attuale mese. In analisi i segni appartenenti alla prima tranche ...

L'Oroscopo dei single del 19 gennaio con classifica : Ariete domina - Toro alle strette : Nella carta dello Zodiaco, le vibrazioni prodotte dai transiti planetari creano sensazioni tutte nuove. Innovativi cambiamenti che interessano ciascun segno zodiacale si presentano lì inaspettati, attendendo solo di essere accolti con ottimismo. Le stelle e L'oroscopo, potenti alleati atti a favorire l'amore e le passioni, risultano il riassunto di queste vibrazioni planetarie. Analizziamo la situazione astrale di ciascun segno zodiacale single ...

Oroscopo di domani 16 gennaio con classifica : passione al massimo per i leoncini : L'Oroscopo di domani 16 gennaio 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge saranno le effemeridi applicate ai segni dello zodiaco compresi dall'Ariete alla Vergine. Pronti a valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? Diciamo subito che il prossimo mercoledì ad avere accanto ...

Oroscopo Paolo Fox : previsioni settimanali con la classifica dei segni : Mezzogiorno in Famiglia, Oroscopo Paolo Fox della settimana: le previsioni e la classifica Come ogni domenica, anche oggi, 13 gennaio 2019, a Mezzogiorno in Famiglia Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo settimanale con la classifica dei 12 segni zodiacali, fornendo indicazioni su amore, lavoro, fortuna, denaro, salute, ecc. Nel programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio ...

Oroscopo Classifica marzo : Acquario favorito in amore : Nel mese di marzo 2019 troviamo Saturno e Plutone in Capricorno. Giove in Sagittario e Mercurio assieme a Nettuno in Pesci. Venerà attraverserà i segni del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci. Urano dapprima retrogrado in Ariete tornerà al moto diretto in Toro giorno 6. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare in Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa. Sul podio 1° posto Toro: tanti gli influssi planetari favorevoli su cui spicca il ritorno ...

Oroscopo Classifica febbraio 2019 : progetti ambiziosi per il Leone : In questo mese di febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e dal 4 Venere nel segno del Capricorno. Nettuno in Pesci e Giove nel Sagittario (con Venere a fargli compagnia per i primi tre giorni). Mercurio dapprima in Acquario si sposterà in Pesci giorno 10. Urano ancora retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Nodo Lunare in Cancro tra la prima e la dodicesima casa nell'arco del mese. Sul podio 1° posto Capricorno: col fresco apporto di Venere dai ...

Oroscopo di domani 9 gennaio con classifica : eros e fortuna al Leone - intoppi per l'Ariete : L'Oroscopo di domani 9 gennaio 2019 porta in primo piano l'arrivo in grande stile della Luna in Pesci. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? Senz'altro, il transito sopracitato favorisce i rapporti sentimentali: in primo piano quindi, visto l'ottimo cielo astrale, coloro nativi in Gemelli e Leone. A dare compagnia ai fortunatissimi segni appena citati, Toro e Vergine, entrambi valutati in ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Classifica Mezzogiorno in Famiglia : Ariete primeggia - follia in vista per Toro : Paolo Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'Oroscopo: Classifica della settimana, Ariete conquista la vetta, bel cielo anche per Vergine, follia per Toro.

Oroscopo PAOLO FOX 2019/ Classifica Mezzogiorno in Famiglia : bel cielo per Scorpione - Leone protagonista : PAOLO Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'OROSCOPO: Classifica della settimana, ottimo cielo per Scorpione, Leone ancora ai piani alti.

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Classifica Mezzogiorno in Famiglia : ostacoli per Gemelli - recupera l'Acquario : Paolo Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'Oroscopo: Classifica della settimana, recupero per Acquario, ma Gemelli e Cancro...

Oroscopo Paolo Fox 2019 - Epifania/ Classifica Mezzogiorno in Famiglia : Capricorno flop - Ariete al primo posto : Paolo Fox torna oggi 6 gennaio 2019 con l'Oroscopo dell'Epifania: Acquario giornata che invita all'amore, Pesci che bella domenica, tutti gli altri segni?

Oroscopo di domani 7 gennaio con classifica : il trigono Venere-Marte infiamma la settimana : L'Oroscopo di domani 7 gennaio 2019 annuncia l'arrivo di Venere nel segno del Sagittario e di contorno l'ingresso della Luna in Acquario. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle ad inizio settimana? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Per coloro poco ferrati in materia diciamo che ad essere interessati dalle previsioni saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...