Lady Gaga e la rara malattia che l’ha colpita

Oscar 2019 - le nomination : 10 candidature per Roma e The Favourite. C’è anche Lady Gaga : Dieci a testa. A battersela agli Oscar 2019 a suon di nomination sono Roma di Alfonso Cuaron e The Favourite del greco Yorgos Lanthimos, ovvero due registi stranieri, entrambi peraltro concorrenti all’ultima Mostra veneziana vinta proprio dal cineasta messicano. Nell’agognata categoria del Miglior film – accanto ai due capolista – compaiono anche A Star is Born, Vice (entrambi con 8 candidature), Black Panther (7) BlacKkKlansman (6), Bohemian ...

Oscar - sfida fra Roma e La favorita Lady Gaga e Glenn Close in corsa come miglior attrice : Alla 91ma edizione degli Oscar, che verranno consegnati il 24 febbraio a Los Angeles, il duello sarà tra 'Roma', il potente 'amarcord' di Alfonso Cuaròn, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos: entrambi ...

Lady Gaga - il retroscena su A star is born : «La mia migliore amica era appena morta di cancro» : A star is born racconta una grande storia d'amore tra due musicisti. Il film è uno dei candidati papabili per l'oscar, ed ha già ottenuto un Golden Globe per la miglior canzone. Il premio è stato ...

Reunion di Lady Gaga e Tony Bennett a Las Vegas - video e scaletta del primo concerto Jazz & Piano della residency Enigma : Domenica 20 gennaio Lady Gaga ha realizzato il primo spettacolo Jazz & Piano nella sua residency "Enigma", in scena dallo scorso dicembre al Park Theatre di Las Vegas. Con una scaletta che mescola classici del repertorio degli American Standards e alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati in chiave acustica o prettamente Jazz, Lady Gaga ha avuto al suo fianco anche l'amico e collaboratore Tony Bennett, con cui ha inciso l'album di ...

Lady Gaga - dopo Enigma è la volta di Jazz & Piano Engagements : le foto dell’altra residency a Las Vegas : Semplicemente fantastica The post Lady Gaga, dopo Enigma è la volta di Jazz & Piano Engagements: le foto dell’altra residency a Las Vegas appeared first on News Mtv Italia.

Il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry - dirette da Jaap van Zweden : una notizia o un malinteso? : Il semplice accostamento dei due nomi ha scatenato l'entusiasmo delle rispettive fanbase e degli amanti della scena pop dura e pura, ma il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry è davvero tanto presunto e (almeno per ora) poco realistico. A diffondere l'indiscrezione succulenta è stato il direttore d'orchestra Jaap van Zweden, che ha dichiarato in un'intervista con Quote Net che Gaga e Katy lo hanno contattato per "lavorare insieme" dopo ...

La donna che ha provato tutti i colori del mondo in testa, e che solo qualche giorno fa per i Golden Globes Awards 2019 si è presentata con i capelli turchesi in abbinamento all'abito, ai recenti Critics' Choice Awards, dove ha

Il nuovo album di Lady Gaga sarà influenzato da A Star Is Born : “Voglio recitare e non smettere mai di imparare” : Il nuovo album di Lady Gaga non potrà non essere influenzato dall'esperienza della popStar nel film A Star Is Born: vuol dire che ci attende un nuovo disco in studio ricco di ballate alla Shallow, canzoni d'amore struggenti come I'll Never Love Again o hit ultrapop come Why Did You Do That? Probabilmente il successore di Joanne, l'album finora più intimo e personale della Germanotta, sarà un mix di tutto ciò. Una Lady Gaga "senza parole" ha ...

Lady Gaga fugge dai Critics' Choice Awards per assistere il suo cavallo morente : Premiata per la miglior canzone per 'A star is born' Lady Gaga lascia la serata in anticipo per correre al capezzale del suo cavallo. Lady Gaga ha lasciato di corsa la cerimonia per i Critics Choice ...

Critic's Choice Award - trionfa Lady Gaga : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lady Gaga e Glenn Close un premio per due ai Critics' Choice Awards : I critici americani premiano Roma , l'Amarcord di Alfonso Cuarón, con quattro riconoscimenti: miglior film, miglior regista, miglior fotografia, firmata sempre dal regista messicano, e miglior film ...

Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards 2019 con A Star Is Born e Shallow - vittoria tra le lacrime (video) : A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva il Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics' Choice Awards 2019, altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato A Star Is Born di Bradley Cooper. Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscar Gaga aveva spuntato una vittoria solo per Shallow come miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo ...