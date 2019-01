Genova | scritte con la stella a cinque punte delle Br a 40 anni dall' omicidio di Guido

Delitto Guido Rossa - il ricordo di Mattarella a Genova / Scritte contro il sindacalista e pro Brigate Rosse : Mattarella a Genova per i 40 anni dal Delitto di Guido Rossa , l'operaio comunista ucciso dalle Br. Scritte contro il sindacalista e pro Brigate Rosse .

Genova - scritte di insulti contro Guido Rossa - ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse : Alcune scritte che celebrano personaggi delle Brigate Rosse e che contengono insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa , ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte stamani dalla Digos di Genova . Nel capoluogo ligure è previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà all'ex Ilva per la cerimonia di commemorazione del sindacalista, ucciso dalle Br 40 anni fa." Guido Rossa infame", ...

Genova - blitz al casello : scritte e fumogeni contro Autostrade : blitz all'esterno del casello di Genova Est. Una decina di persone con il volto coperto ha inscenato un'azione estemporanea, accendendo alcuni fumogeni e lasciando una scritta , a vernice, in parte in ...

Blitz al casello di Genova Est : fumogeni e scritte contro Autostrade : «Assassini» : Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos