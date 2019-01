Barcellona | addio ritardi per Dembélé | ora il francese ha una sveglia… umana!

Kevin-Prince Boateng - addio Sassuolo : a un passo dal Barcellona : Il Barcellona è a un passo da Kevin-Prince Boateng. Colpo di mercato a sorpresa per il club blaugrana che, come spiega l’emittente Rac1 e conferma Marca, è vicino a chiudere con il Sassuolo l’accordo per il 31enne giocatore tedesco naturalizzato ghanese. Per l’ex Milan sarebbe un ritorno in Liga, do

Neymar già stanco del Psg - il brasiliano chiama il Barcellona : già 5 telefonate ai blaugrana - addio possibile a giugno : Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, non solo per quello di gennaio ma anche e soprattutto per quello della prossima stagione con tanti colpi anche clamorosi in grado di modificare le rose delle big. In particolar modo notizie clamorose per quanto riguarda Neymar, il brasiliano ha chiesto di tornare al Barcellona, il calciatore avrebbe chiamato per ben 5 volte il club spagnolo pur di lascia il Psg. Secondo voci provenienti ...

Barcellona - Valverde apre all'addio : Poi sapete come funziona nel mondo degli allenatori non vinci una settimana e mettono una taglia sulla tua testa'.