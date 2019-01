Square Enix ha registrato lo stile grafico di Octopath Traveler

Final Fantasy VII Remake - tutte le novità da Square Enix al 16 gennaio : Negli ultimi anni l'universo videoludico ha consapevolmente abbracciato il valore della nostalgia. Non solo spingendo i consumatori verso riedizioni mini delle console del passato - l'ultima è PlayStation Classic, non troppo fortunata versione in piccolo della prima piattaforma a marchio Sony -, ma anche e soprattutto mettendo in cantiere una quantità più che impressionate di remaster e addirittura Remake di titoli che hanno scritto la storia ...

Left Alive : nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco Square Enix : Questi grandi nomi si sono uniti per creare un mondo oscuro per Square Enix. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2019 per PlayStation 4 e PC in Europa e Nord America, mentre la versione ...

Kingdom Hearts 3 incompleto su disco? La strategia di Square Enix : Mancano ormai soltanto una manciata di settimane all'arrivo sugli scaffali di Kingdom Hearts 3, l'attesissimo terzo capitolo della serie targata Square Enix. A poco più di tredici anni di distanza dal predecessore si apprestano a continuare le vicissitudini dei protagonisti della saga, con Sora che vedrà come sempre al suo fianco i vari Paperino, Topolino, Pippo e Rikku. Sono giorni molto concitati quelli che anticipano una release, e la ...

Secondo Square Enix lo streaming e i servizi su abbonamento saranno la chiave per la crescita futura : Come riporta PushSquare, il boss di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha pubblicato un messaggio per l'arrivo del nuovo anno, delineando ciò che l'azienda intende raggiungere nel 2019. In particolare, Matsuda menziona "il rapido adattamento di nuove piattaforme", soffermandosi sullo streaming e sui servizi su abbonamento."L'attuale generazione di console di gioco è entrata nella fase avanzata e la next gen è diventata un argomento di discussione nel ...

Square Enix : Il futuro del Gaming è nello Streaming : La generazione di console attuali sta volgendo al termine, Microsoft e Sony si apprestano ad annunciare le nuove console. Secondo quanto affermato da Square Enix, il futuro del Gaming è nello Streaming ed Abbonamenti mensili o annuali. Square Enix: Il futuro del Gaming è nel digitale Yosuke Matsuda, capo della compagnia ha dichiarato: L’attuale generazione di console è nella fase finale e la prossima generazione ...

I titoli Square Enix dominano le classifiche dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu : La popolare rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le consuete classifiche dei titoli più attesi dai suoi lettori, la cosa che salta all'occhio è che i primi posti sono dominati dai titoli Square Enix, tranne per quanto riguarda il remake di Resident Evil 2. Il primo posto è occupato da Kingdom Hearts 3 seguito a ruota da Final Fantasy 7 Remake.Eccovi la classifica completa, riportata da Gamingbolt:Kingdom Hearts III sarà disponibile su PS4 ed ...

The Quiet Man : Square Enix pubblica un trailer con i commenti a dir poco negativi della stampa specializzata : Square Enix, contro ogni previsione, ha deciso di pubblicare un "Accolade trailer" per il suo The Quiet Man. Sì, avete letto bene, la compagnia ha condiviso un trailer con i "riconoscimenti" della stampa specializzata, nonostante il gioco non sia stato accolto in modo positivo.Pochi giorni fa, vi abbiamo riportato la classifica dei peggiori titoli di questo 2018 di Metacritic e, in prima posizione, figurava proprio The Quiet Man. Nonostante ...

Il director di Final Fantasy 15 spiega le motivazioni dietro la rottura con Square Enix : Sappiamo tutti che il director di Final Fantasy 15 Hajime Tabata ha lasciato Square Enix qualche tempo fa, egli dichiarò però solo di aver fondato il nuovo studio JP Games e i motivi dietro la rottura con la compagnia sono rimasti un mistero. Almeno fino ad ora.Come riporta Gamingbolt, durante un talk show, Tabata ha affermato di aver lasciato Square Enix in quanto aveva perso l'entusiasmo e la passione per il suo ruolo all'interno della ...

ll gioco dedicato agli Avengers di Square Enix? Le novità arriveranno a tempo debito : Crystal Dynamics ed Eidos Montreal sono al lavoro su un nuovo gioco dedicato agli Avengers, la celebre squadra di supereroi Marvel, ed il titolo sarà pubblicato niente meno che da Square Enix, riporta Segmentnext.Per quanto riguarda le formazioni in nostro possesso, semplicemente non ve ne sono. Gli sviluppatori stessi hanno dichiarato che sapremo di più sul gioco solamente a quanto i tempi saranno pronti. Per il momento abbiamo solo un trailer ...

Square Enix rivela NieR : Automata Game of the YoHRa Edition : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che NieR:Automata Game of the YoHRa Edition, la nuova edizione del pluripremiato RPG d'azione post-apocalittico, arriverà su PlayStation 4 e su PC (STEAM) il 26 febbraio 2019.Tutti i dettagli dell'edizione e un messaggio del director, Yoko Taro, all'interno del comunicato ufficiale:Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissime ...

Just Cause 4 : Square Enix pubblica una serie di trailer basati sugli action movie degli ultimi decenni : Dopo avervi mostrato il trailer live action di Just Cause 4, dove alcuni mercenari si mostravano traumatizzati dalle abilità di Rico, ecco arrivare una particolarissima serie di video per il prossimo gioco di Square Enix.Infatti, come segnala Dualshockers, Square ha appena pubblicato cinque nuovi filmati per Just Cause 4 con ogni video nello stile dei trailer dei film d'azione che avreste visto in passato. Le epoche coperte comprendono gli anni ...

Square Enix registra il marchio di "Parasite Eve" in Europa : Square Enix ha registrato il marchio di "Parasite Eve" nel Vecchio Continente, riporta BloodyDisgusting.Ben otto anni dopo l'uscita di quello che sembrava essere il terzo ed ultimo capitolo della popolare serie RPG horror-fantascientifico, il marchio "Parasite Eve" è stato registrato lo scorso 22 novembre.Nato da un romanzo horror del 1995, il gioco ha avuto un ruolo all'interno del boom del "J-horror" che ha visto personaggi come The Ring ...

Grande ritorno su PS4 di Parasite Eve? Novità da Square Enix : Parasite Eve potrebbe presto annunciare delle Novità molto interessanti. Di recente infatti Square Enix ha registrato il marchio Parasite Eve in Europa. Le informazioni infatti sono disponibili sul database WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) visto che il brand è già stato presentato presso lo EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. La decisione di Square Enix quindi potrebbe nascondere ...