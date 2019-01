Prezzo benzina | diesel e gpl | valore e quotazione a inizio gennaio

termometropolitico

: #Zimbawe: esprimiamo forte preoccupazione per le misure repressive del governo in risposta alle proteste per l'aume… - amnestyitalia : #Zimbawe: esprimiamo forte preoccupazione per le misure repressive del governo in risposta alle proteste per l'aume… - amnestyitalia : In #Zimbabwe almeno 8 persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza e 200 detenute arbitrariamente per le… - lusmau : Ma il prezzo della benzina quando diminuisce? (Mi sembra di aver sentito poco tempo fa anche questo spot pubblicitario) -

(Di martedì 22 gennaio 2019)e gpl:2019 Tornano ad aumentare i prezzi dopo molte settimane di bonaccia, senza sostanziali cambiamenti.Eni ha deciso di aumentare di un centesimo i prezzi raccomandati su, in seguito alla crescita delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo.I prezzi generali quindi cambieranno, per ora sono stabili su un livello di 1,494 euro al litro alle pompe self service, e a uno di 1,632 per quelle con servizio dell’operatore. Questo per quanto riguarda laNelsi passa da 1,427 euro al litro con il self service a 1,565 se serviti.Ma naturalmente ci sono differenze in base alle compagnie petrolifere.Nella modalità self service lapuò costare fino a 1,53 euro al litro con Api-IP, e scendere a 1,479 con Eni. Che oggi costa, prima ...