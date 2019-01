Brindisi | bus pieno di studenti va a fuoco all' improvviso | si salvano tutti VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Momenti di paura ieri a San Pancrazio Salentino, paese dell'hinterlandno, quando un bus della Stp ha improvvisamente presoincentro abitato. Al momento, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nel mezzo c'erano numerosi, che stavano rientrando nella cittadina dopo aver terminato la giornata scolastica. L'autobus, che era diretto al capolinea, che si trova in una piazza poco distante, è andato completamente distrutto. A causare l'incendio, con tutta probabilità, potrebbe essere stato un malfunzionamento dei freni.Salvi il conducente e i ragazzi Nonostante il bus abbia presoall', proprio durante la marcia, sia i ragazzi che l'autista sono riusciti a scendere per tempo dal veicolo e a mettersi in salvo. E' stato proprio il conducente che non appena si è accorto che qualcosa non andava, e ha cominciato a vedere del fumo uscire dal ...