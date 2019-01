BOCCONCINI DI VITELLO CON PISELLI

cosacucino.myblog

(Di martedì 22 gennaio 2019)DICONIngredienti Gr. 800 ditagliato cubetti, gr. 350 pomodori pelati, uno spicchio d’aglio, una cipolla, mezzo bicchiere di vino rosso, gr. 400in scatola al naturale, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Preparazione Pulite, lavate e tagliate finemente la cipolla, sbucciate e schiacciate lo spicchio d’aglio, passate al setaccio i pomodori pelati. In un tegame fate soffriggere la cipolla e l’aglio con due cucchiai di olio extravergine di oliva. Unitevi la carne e fatela rosolare in modo uniforme. Versatevi il vino e mescolate. Lasciate evaporare il vino e aggiungete i pomodori, mescolate e diluite il sugo con un bicchiere d’acqua calda. Condite con sale e pepe e continuate la cottura a fuoco lento per circa due ore, versando se necessario ogni tanto un poco d’acqua e mescolando spesso. A cottura quasi ultimata unite iscolati ...