Layers of Fear 2: rilasciato un nuovo inquietante trailer

hynerd

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - GamerPinku : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - italia_games : Un nuovo disturbante trailer per Layers of Fear 2 - GameSoulBlog : Non perdetevi il nuovo trailer di #LayersofFear2. -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Annunciato verso fine ottobre, da parte di Gun Media e Bloober Team,of2 si mostra al pubblico con unraccapricciante.Il primo capitolo aveva come protagonista un pittore, affetto da disturbi mentali, mentre questo secondo capitolo ci racconterà le vicende di un attore affetto da un altra tipologia di disturbo; il tormento e l’ossessione.Grazie a questo, è possibile dare uno sguardo più approfondito agli scenari che caratterizzerannoof2. Da come si può evincere dalle immagini, le ambientazioni sono contraddistinte da un tono spiccatamente drammatico eAttualmente non è stata fissata alcuna data di rilascio, anche se è quasi certo cheof2 sia disponibile nel corso del 2019.Non si hanno notizie nemmeno in merito alle piattaforme sul quale sarà possibile giocare al...