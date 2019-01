Gli ulivi affetti da Xyella vanno distrutti | e chi non lo fa rischia fino a 5 anni di

Emiliano incontra Gli olivicoltori : tempi incerti per reimpianto deGli ulivi : Una prospettiva che non convince una parte del mondo agricolo, ma che entusiasma la restante. La semplificazione dell'abbattimento degli ulivi malati è stata anche l'oggetto di un emendamento alla ...

Monopoli : allarme xylella - oggi il corteo di produttori di olio e comitati. Adesione di sindaci Il batterio killer deGli ulivi dal Salento è ... : Domenica saremo in piazza per esprimere una idea comune di chi dice "SÌ al paesaggio, alla produttività e alla scienza"», afferma Angelo Annese sindaco di Monopoli.

Xylella - mentre si scopre che l'unico modo per fermarla è l'eraducazione Barbara Lezzi fa i distinguo suGli ulivi monumentali. Fitto : "... : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Coldiretti : SOS per Gli ulivi italiani - produzione dimezzata : Con una produzione praticamente dimezzata è l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con una strage che lo scorso inverno ha compromesso 25 milioni di ulivi in zone particolarmente vocate e fatto crollare il raccolto che quest’anno si aggira attorno ai 200 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici per la pianta simbolo della dieta mediterranea. E’ la situazione ...

Cori - pure Ulivieri sfida Salvini : colpa di chi dice 'Prima Gli italiani' : "Nello stadio si riflette il clima del paese. Alla base c'è un concetto espresso negli ultimi tempi in cui si dice: 'Prima gli italiani'". Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, si scaglia indirettamente contro Matteo Salvini: secondo il mister toscano, i Cori razzisti sono anche frutto degli slogan utilizzati dal capo della Lega.L'Huffington Post riporta alcune dichiarazioni di Uliveri in merito alle polemiche degli ultimi giorni, dopo ...

Xylella : inaugurata serra per la ricerca deGli ulivi resistenti : Una serra attrezzata per supportare la ricerca di ulivi resistenti a Xylella fastidiosa, il batterio che sta mettendo in ginocchio l’olivicoltura salentina, è stata inaugurata stamattina presso l’oleificio Forestaforte, a Gagliano del Capo (Lecce). La serra è stata realizzata con i proventi di una raccolta fondi promossa ed attuata dalla rivista tedesca “Merum” (www.merum.info) con la collaborazione della rivista ...

Renzo Ulivieri : "NeGli stadi riflesso di 'prima Gli italiani'. Se chi parla davanti ai microfoni parla così - la gente Gli va dietro" : "Fascia di capitano ai giocatori di colore? Si può anche fare, però se alla base c'è un concetto espresso negli ultimi tempi in cui si dice 'prima agli italiani' sono cose che restano lì. Nello stadio si riflette il clima del paese, e si amplifica, e quindi non è da meravigliarsi. Questa iniziativa si può anche fare, ma servirebbe un cambiamento di cultura". Dai microfoni dell'emittente Radio Crc il ...

Xylella - l ira M5S contro la Lega 'Eradicano Gli ulivi secolari' : Ma Lello Ciampolillo, non ci sta: 'La scienza ha dimostrato che l'unica cura veramente utile è la buona agricoltura, che consente agli alberi di essere resistenti al batterio', insiste su facebook. ...

Xylella : 'Via libera agli espianti anche nella piana deGli ulivi secolari' : BRINDISI - Facilitazione degli espianti delle piante infette anche nella piana degli ulivi secolari e agevolazione della movimentazione di piante dei vivai, nella stessa area. Queste le misure cardine ...

Xylella - il ministro Centinaio : "Basta con i santoni che benedicono Gli ulivi. E' emergenza nazionale : accellerare le eradicazioni" : "La magistratura collabori e non intralci il piano. Penso vada sanzionato chi ostacola la rimozione delle piante infette con idee strane"

Xylella nella Piana deGli ulivi millenari : la Cia chiede la istituzione di una autorità unica : ... ovviamente sempre nel rispetto delle prescrizioni della scienza - prosegue il vicepresidente CIA Puglia Giannicola D'Amico - Abbiamo chiesto che il monitoraggio nella Piana degli Ulivi continui ...

Xylella : PuGlia - 144 nuovi ulivi infetti : ANSA, - BARI, 12 DIC - Da fine settembre ad oggi sono stati individuati in Puglia 144 nuovi ulivi infetti dal batterio della Xylella fastidiosa. Di queste 144 piante, 100 rientrano nell'area della ...

La Xylella non si ferma - attaccati Gli ulivi dei vip : Dopo i timori, arriva la conferma ufficiale del terzo monitoraggio concluso dall'Agenzia regionale pugliese per le attività irrigue e forestali. La 'Xylella fastidiosa' avanza verso il nord. Ne sono ...

Nuovi focolai di Xylella : la Cia chiede tutela per la Piana deGli ulivi monumentali : Ribadiamo per l'ennesima volta che il nostro riferimento era ed è la scienza e non la fantascienza - prosegue D'Amico -. Il ritrovamento, poi, di alcuni focolai nella Piana degli Ulivi secolari rende ...