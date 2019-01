Beautiful | la CBS ha VENDUTO gli studi dove viene girata!

tvsoap

: Novità 'immobiliare' per la soap dei Forrester (e non solo) #Beautiful #News - redazionetvsoap : Novità 'immobiliare' per la soap dei Forrester (e non solo) #Beautiful #News -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Il 2019 ha portato importanti novità nel dietro le quinte della CBS, la compagnia di produzione televisiva che trasmette sul proprio canalenegli Stati Uniti.Una di queste novità riguarda da vicino proprio la soap dei Forrester, ma anche altre produzioni del daytime come Febbre D’Amore e la versione americana di Ok, il prezzo è giusto (The Price Is Right). La CBS infatti haper 750 milioni di dollari la “Television City”, la vasta proprietà che, tra gli altri, include glivengono girati gli episodi della fiction con Ridge, Brooke, Bill e tutti gli altri.Per il momento non ci saranno conseguenze per, visto che le produzioni di casa CBS potranno ancora continuare ad usufruire di quegli spazi per i prossimi cinque anni, al termine dei quali potrebbe però essere necessario un trasloco qualora non si trovi un accordo con il ...