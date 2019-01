20 anni di Super Smash Bros - articolo

ECLISSI DI LUNA - LA PRIMA SUPERLUNA DEL 2019/ Domani 21 gennaio sveglia all'alba : la prossima tra 10 anni : ECLISSI di LUNA, la PRIMA SuperLUNA del 2019 Domani 21 gennaio: sveglia all'alba perché la prossima è tra 10 anni. Le ultime notizie su ECLISSI LUNAre

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Cesare Battisti - il super 007 : "Potevamo prenderlo 40 anni fa - ecco chi l'ha coperto". Trema la politica : Poteva essere arrestato 40 anni fa, Cesare Battisti. A rivelare l'amara verità sul terrorista rosso estradato lunedì scorso dalla Bolivia è Nicola Longo, superpoliziotto italiano infiltrato nella criminalità per Sisde, Sismi e l'americana Dea fin dagli anni 70. Intervistato da La storia oscura di Fa

Santana celebra i 20 anni di "Supernatural" con un tour insieme ai Doobie Brothers : Gli spettacoli saranno ben bilanciati tra i successi di ieri, oggi e domani...con energia!". E su questi due anniversari dice: "Woodstock e "Supernatural" mi hanno portato in posti che non avrei mai ...

Supercoppa - l'albo d'oro : chi l'ha vinta negli ultimi 10 anni. FOTO : Nell'attesa della 31° edizione della Supercoppa Italiana, che vedrà la Juve scendere in campo contro il Milan, ricordiamo i trionfi più recenti. Per i bianconeri questa sarà la 7finale di fila con una ...

Australian Open – Fognini supera il primo turno - ko Vanni contro Carreno-Busta : Fabio Fognini supera il primo turno degli Australian Open 2019, male Luca Vanni ko contro Pablo Carreno-Busta Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche i tennisti italiani capaci di qualificarsi al tabellone principale. Tra questi Fabio Fognini. L’azzurro ha superato al primo turno lo spagnolo Jaume Munar, numero 79 della classifica ATP. Dopo aver concluso i primi due set ...

Battisti - Vauro : “Fantasma che viene da anni orribili. La firma per lui nel 2004? Non la ritirai per colpevole superficialità” : Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l’appello per Cesare Battisti del 2004. In realtà fu una persona, della quale non farò il nome, ad apporla per me, dando per scontata una mia adesione. Avrei dovuto ritirarla al tempo e non lo feci per colpevole superficialità e malinteso senso di amicizia. Non l’ho fatto nemmeno successivamente, quando scoppiarono le polemiche, perché un ritiro tardivo mi ...

Verissimo - Barbara D'Urso e il passato sconvolgente : "15 anni in analisi - cosa non ho mai superato" : A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Barbara D'Urso ha parlato del suo passato difficile, dei 15 anni che ha speso in analisi: "Quel buco resta ed è difficile da colmare”, ha spiegato la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sugli schermi Mediaset anche con La Dottoressa Giò. "

Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela supera i 6 milioni : Viale Mazzini sbanca l’Auditel di giovedì 10 gennaio 2019. L’esordio della quinta stagione di Che Dio ci aiuti fa il

Jesus Christ Superstar - un video speciale per prepararsi ai 50 anni (in tour) : I tempi in cui la sua rappresentazione destava scalpore e veniva proibita dalle frange più conservatrici sono lontani, anche perché è vicino a compiere i fatidici 50 anni e, prima di raggiungere l’età della maturità, ha avuto l’approvazione, se non la benedizione, di Papa Francesco. Naturalmente, stiamo parlando di Jesus Christ Superstar, capolavoro composto da Andrew Lloyd Webber (la musica) e Tim Rice (i testi) nel 1970. Il celebre film risale ...

Jennifer Lopez supersexy - fisico da copertina a 49 anni : Gli anni sembrano non passare mai per Jennifer Lopez . La celebre popstar di origini portoricane, a 49 anni , mette in mostra ancora un fisico atletico e in forma, che le è valso la copertina della ...

NBA Sundays : Giannis Antetokounmpo e l'esame Atlanta Hawks da superare : "I Milwaukee Bucks sono la miglior squadra a Est per record al giro di boa della regular season NBA". Una frase che in Wisconsin sognavano di sentir pronunciare sin dallo scorso ottobre, ma che non ...

Chicca e Giovanni news - crisi superata : “Nel 2019 il secondo figlio” : Che fine hanno fatto Francesca Rocco e Giovanni Masiero del Grande Fratello La crisi è solo un ricordo lontano per Chicca e Giovanni del Grande Fratello. Dopo l’annuncio della Rocco a Verissimo, i due sono riusciti a restare insieme. A svelarlo l’ex gieffina in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, nella quale ha chiarito che […] L'articolo Chicca e Giovanni news, crisi superata: “Nel 2019 il secondo ...

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...